¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad natural en Guadalajara?

El árbol navideño es uno de los elementos fundamentales de la Navidad , ya que debajo de él se colocan los regalos. este puede ser un pino natural o artificial, y se decora con luces, esferas, estrellas, escarcha entre otras cosas.

Si eres de esas personas que aún no ha puesto su árbol de Navidad porque no tiene uno, aún estás a tiempo de conseguirlo.

¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?

A pesar de que el origen del árbol de Navidad es incierto y existen varias versiones, National Geographic tiene un artículo titulado “¿Por qué tenemos árboles de Navidad? La sorprendente historia detrás de esta tradición navideña” en donde explica el por qué de esta tradición global.

De acuerdo con el artículo, estos árboles han sido una decoración estacional desde hace cientos de años , como parte de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. Estos representaban la victoria de la vida sobre la muerte y la oscuridad.

Sin embargo, no se sabe el momento y lugar exactos en donde iniciaron estas tradiciones paganas, que con el tiempo se expandieron alrededor del mundo. Por otro lado, se sabe que los orígenes del árbol navideño actual se remontan a regiones boscosas como el norte de Europa.

Se especula que el origen del árbol navideño se dio en Letonia o Estonia, pero, según historiadores, lo más probable es que este naciera en Alemania. Se le atribuye al misionero inglés San Bonifacio, quien, al llegar a Alemania, promovió la mezcla de costumbres religiosas y paganas, adoptando al pino para honrar a Dios.

¿Qué significa el árbol de Navidad actualmente?

En la actualidad, y basándose en la fe católica, el árbol de Navidad simboliza vida, esperanza, amor y alegría, representando el amor eterno de Dios y el nacimiento de Jesús. Sus adornos tienen significados específicos: las luces son la luz de Cristo, la estrella en la cima es la de Belén, y las esferas representan los dones divinos o los colores de las oraciones de Adviento, mientras los regalos bajo él simbolizan la generosidad y la unión familiar.

¿Cuánto cuesta un árbol navideño natural en Guadalajara?

El costo de los árboles de Navidad naturales puede variar dependiendo de dónde se compre. El costo promedio es de mil a 3 mil pesos mexicanos, y se pueden encontrar en supermercados, páginas de internet y algunos ranchos y viveros alrededor de la ciudad.

Estos son algunos de los establecimientos en donde puedes encontrar pinos en Guadalajara y a buen precio:

Azap: Árbol de Navidad natural de 180 cm, con un costo de mil 900 pesos.

Árbol de Navidad natural de 180 cm, con un costo de mil 900 pesos. Walmart: Árboles desde 999 a mil 300 pesos.

Árboles desde 999 a mil 300 pesos. Rancho El Paraíso: Árboles de alrededor de 3 mil pesos.

También puedes encontrar en:

Parque Forestal San Nicolás

Viveros el Aguate

Pinitos MX

Parque el Refugio

Árboles de Navidad Colibrí

