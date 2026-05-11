¿Cuánto cuesta la camioneta más barata para comprar en México en 2026?

Comprar una camioneta es una idea atractiva ya que se caracterizan por ofrecer mejores sistemas de seguridad, asistencia y comodidad, por lo que sus precios pueden ser elevados en comparación con otros vehículos.

Sin embargo, en México hay modelos que destacan por su precio asequible y su buen rendimiento. Por eso, acá te decimos cuál es la camioneta más barata que puedes comprar en el país actualmente.

¿Cuál es la camioneta más económica en México?

Actualmente, la camioneta con el precio más bajo que hay en México es la JAC Sei2.

Este modelo se ha distinguido por haber obtenido una buena recepción en pruebas de manejo por parte de C-NCAP (China), pues, aunque cuenta con sólo dos bolsas de aire, está equipado con sistemas de seguridad y asistencia como el Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) y el de Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

A rasgos generales, los componentes y características de esta camioneta son:

YUTU

• Tanque de combustión con capacidad de 42 litros.

• Motor 1.5 litros y 4 cilindros

• 103 hp de potencia y 104 Ib-torque

• Transmisión de 5MT

• Rines de acero de 16"

• Radio AM/FM con Bluetooth

• Faros de halógeno con luces diurnas LED y luces de neblina

• Espejos laterales con ajuste eléctrico

• Llantas 205/55 R16

• Asientos forrados de tela

• Aire acondicionado manual

• Sensores de estacionamiento traseros.

Pero eso no es todo, ya que la JACSei2 cuenta con llave remota que permite controlar y cuidar del vehículo a distancia ; además posee frenos de disco en las cuatro llantas, asistente de frenado (BOS) y asistente de arranque en pendientes (HSA), ideales para ofrecer seguridad al manejar por terrenos peligrosos.

En cuanto al sistema de infoentretenimiento, tiene una pantalla táctil de 9" con conectividad Apple CarPlay, Android Auto, puerto USB delantero, cámara de reversa integrada en la pantalla y 2 bocinas.

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¿Cuánto cuesta la JAC Sei2?

Si te interesa comprar esta camioneta, debes saber que su precio es de $259,000, lo que resulta una opción ideal para tu bolsillo.

Sin embargo, hay otros modelos asequibles del fabricante oriental que puedes considerar como:

• JAC 2 Smart MT 2026: $315,000

• JAC 2 Smart CVT 2026: $342,000

• JAC Sei 4: $358,000

• JAC Sei 7: $480,000

• JAC 8: $499,000

• JAC Sei 6: $599,000

¡Ya lo sabes! Si estás pensando en llenar tu garaje con una camioneta económica, pero segura y cómoda, la JAC Sei2 puede ser el modelo indicado para ti.

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JM