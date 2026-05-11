Estas son las monedas mexicanas que alcanzan altos valores en mayo 2026

La compraventa de monedas antiguas y piezas elaboradas con metales preciosos continúa ganando popularidad en México, especialmente entre personas interesadas en inversión, coleccionismo y resguardo de valor. Durante mayo, algunas monedas mexicanas registran precios elevados en instituciones bancarias, donde pueden alcanzar cifras superiores a los 100 mil pesos dependiendo de su denominación y contenido metálico.Entre las piezas más cotizadas destacan el Centenario de 50 pesos oro, así como las monedas Azteca, Hidalgo y Medio Hidalgo, todas reconocidas por su composición en oro y por formar parte de emisiones históricas del país. De acuerdo con las cotizaciones bancarias vigentes, el Centenario es la moneda con mayor valor comercial, con precios que rondan los 88 mil pesos a la compra y más de 110 mil pesos a la venta.Otras monedas también mantienen una importante demanda. La Azteca de 20 pesos oro supera los 35 mil pesos en operaciones de compra, mientras que la Hidalgo de 10 pesos y la media Hidalgo de 5 pesos alcanzan montos cercanos a los 22 mil y 11 mil pesos, respectivamente. Expertos recomiendan realizar este tipo de transacciones únicamente en instituciones financieras autorizadas para evitar fraudes o pérdidas económicas.Ante el crecimiento del mercado numismático, el Banco de México exhorta a la población a verificar cuidadosamente la autenticidad de las monedas antes de venderlas o adquirirlas. Entre los aspectos más importantes se encuentran el tacto, el brillo, la textura y el acabado de cada pieza.En el caso de las monedas bimetálicas, el ensamble entre el centro y el aro exterior debe sentirse uniforme, mientras que el canto no debe presentar rebabas ni irregularidades. Además, las monedas auténticas conservan un color característico derivado de la aleación de sus metales y no presentan pintura ni recubrimientos superficiales.Banxico también señala que elementos como el microtexto y la imagen latente ayudan a identificar monedas legítimas, principalmente en piezas conmemorativas recientes de 20 pesos. Asimismo, recomienda comparar peso, diámetro y espesor con monedas verificadas como originales, ya que cualquier diferencia puede ser señal de falsificación.SV