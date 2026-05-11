Estas son las monedas mexicanas que alcanzan altos valores en mayo 2026

La compraventa de monedas antiguas y piezas elaboradas con metales preciosos continúa ganando popularidad en México, especialmente entre personas interesadas en inversión, coleccionismo y resguardo de valor. Durante mayo, algunas monedas mexicanas registran precios elevados en instituciones bancarias , donde pueden alcanzar cifras superiores a los 100 mil pesos dependiendo de su denominación y contenido metálico.

Entre las piezas más cotizadas destacan el Centenario de 50 pesos oro, así como las monedas Azteca, Hidalgo y Medio Hidalgo, todas reconocidas por su composición en oro y por formar parte de emisiones históricas del país. De acuerdo con las cotizaciones bancarias vigentes, el Centenario es la moneda con mayor valor comercial , con precios que rondan los 88 mil pesos a la compra y más de 110 mil pesos a la venta.

Otras monedas también mantienen una importante demanda. La Azteca de 20 pesos oro supera los 35 mil pesos en operaciones de compra, mientras que la Hidalgo de 10 pesos y la media Hidalgo de 5 pesos alcanzan montos cercanos a los 22 mil y 11 mil pesos, respectivamente. Expertos recomiendan realizar este tipo de transacciones únicamente en instituciones financieras autorizadas para evitar fraudes o pérdidas económicas.

Banxico recomienda revisar elementos de autenticidad

Ante el crecimiento del mercado numismático, el Banco de México exhorta a la población a verificar cuidadosamente la autenticidad de las monedas antes de venderlas o adquirirlas . Entre los aspectos más importantes se encuentran el tacto, el brillo, la textura y el acabado de cada pieza.

En el caso de las monedas bimetálicas, el ensamble entre el centro y el aro exterior debe sentirse uniforme, mientras que el canto no debe presentar rebabas ni irregularidades. Además, las monedas auténticas conservan un color característico derivado de la aleación de sus metales y no presentan pintura ni recubrimientos superficiales.

Banxico también señala que elementos como el microtexto y la imagen latente ayudan a identificar monedas legítimas, principalmente en piezas conmemorativas recientes de 20 pesos. Asimismo, recomienda comparar peso, diámetro y espesor con monedas verificadas como originales , ya que cualquier diferencia puede ser señal de falsificación.

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