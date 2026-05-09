Sábado, 09 de Mayo 2026

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Infiniti QX60 2026 llega actualizada a México

El nuevo modelo de la SUV premium de Nissan está disponible en dos versiones

Por: El Informador

El Infiniti QX60 conserva el motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural. ESPECIAL

El Infiniti QX60 conserva el motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural. ESPECIAL

El Infiniti QX60 ya está disponible en el país con precios de un millón 479 mil 900 pesos, un millón 599 mil 900 pesos y un millón 699 mil 900 pesos para la versión tope de gama Autograph.

Estrena cambios de diseño exterior e interior, pero conserva el motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural, a diferencia de Estados Unidos donde se ofrece con un 2.0 litros turbo de cuatro cilindros.

Ofrece 279 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Su transmisión es automática de nueve velocidades y las tres versiones incluyen tracción integral inteligente y cinco modos de manejo.

Entre las novedades de diseño destacan los faros LED de nuevo estilo, el logo 3D iluminado al frente y defensas con aspecto más deportivo y agresivo con entradas de aire.

Los rines son de 20 pulgadas, y la variante Autograph se distingue por un color verde oscuro. El interior también se actualiza con un cuadro de instrumentos digital y una pantalla táctil central, ambos de 12.3 pulgadas, además de un Head Up Display de 10.8 pulgadas.

En tecnología, integra sistemas de Google, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido Klipsch cuenta con 16 bocinas en dos versiones y 20 en la Autograph.

En cuanto a amenidades, ofrece asientos en piel con costuras, la segunda fila tipo capitán, tres filas para pasajeros, techo panorámico, iluminación ambiental y puerto de carga inalámbrica.

En seguridad, incluye múltiples bolsas de aire y asistentes ADAS de la Suite ProPilot, con cámara de 360 grados, alerta de atención al conductor y asistente de frenado y alerta de tráfico cruzado, entre otros.

El Infiniti QX60 se ensambla en la planta de Nissan en Smyrna, Tennessee, Estados Unidos, compartiendo plataforma con su hermana Nissan Pathfinder.

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