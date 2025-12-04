¿Cuál es el precio promedio del bacalao en diciembre 2025?

El bacalao es una de las alternativas a la carne roja más populares de México durante las celebraciones religiosas, sobre todo al final del año en donde el platillo pasó de ser solo una receta de vigilia a consagrarse como un banquete.

Los platos de bacalao se han convertido en un símbolo de la convivencia familiar y de las costumbres pasadas de generación en generación . Por esto, durante diciembre la demande del pez crece y los precios varían.

¿Cuánto cuesta el bacalao este diciembre 2025?

De acuerdo con una revisión hecha a los portales de diferentes supermercados, el precio del bacalao este diciembre de 2025 puede variar por la presentación del producto.

Por ejemplo, en el sitio de Walmart el kilo se encuentra en alrededor de 369 pesos; mientras que en Bodega Aurrera ronda los 399 pesos, ambos a la venta en presentaciones saladas y desmenuzadas.

Por otra parte, en Chedraui el precio del kilo sube a los 459 pesos, ofreciendo cortes con menor humedad y mayor calidad de conservación. Esta puede ser la mejor opción cuando se va a comprar pero no consumir al momento.

Y en H-E-B, el costo de este alimento es uno de los más bajos debido a que el kilo cuesta 251pesos aproximadamente. Finalmente, en Costco mantiene un precio de 279 pesos en presentaciones por volumen.

Tomando en cuenta las anteriores fuentes, el precio promedio del bacalao para esta temporada va de los 350 peos a los 420 pesos por kilo. Recuerda que también puedes comprarlo en mercados locales; sólo revisa que sea de calidad: fresco, con carne de color brillante y sin malos olores.

¿Por qué se come bacalao en Navidad?

El consumo de bacalao en nuestro país es parte de la tradición católica , que prohibía la carne roja durante la vigilia de Nochebuena y otros periodos de ayuno. Este pescado, al conservarse durante meses gracias a la salazón, llegó desde Europa como una alternativa duradera, accesible y práctica, tanto que incluso se le apodó como el “buey de la vigilia”.

El bacalao llegó a México "en las despensas de los barcos de los invasores europeos que llegaron a América durante el siglo XVI.

Con el paso del tiempo, su preparación a la vizcaína —heredada del País Vasco— se adaptó a la cocina mexicana con ingredientes locales (como el chile) y se volvió un platillo clásico de las fiestas decembrinas.

Y su valor nutritivo también destaca en la cocina, debido a que aporta vitaminas del grupo B (B6 y B12), A y D, y minerales como el fósforo, magnesio, potasio, yodo y selenio. En conjunto, produce energía para el cuerpo, favorece la digestión, fortalece el sistema inmune y es bajo en grasas .

Actualmente, el bacalao no solo simboliza una tradición, sino también unión familiar, versatilidad y un sabor asociado a las celebraciones decembrinas en México.

