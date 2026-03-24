¿Cuánta derrama económica se estima por la Semana Santa 2026? Esto dijo la Concanaco

En este 2026, las vacaciones por Semana Santa representarán para el sector del comercio, servicios y turismo ventas por 300 mil millones de pesos en todo el país, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) publicadas por la agencia El Universal.

A travéz de un comunicado publicado este martes 24 de marzo del 2025, la Concanaco estimó que tanto el turismo religioso como las vacaciones en diversos destinos turísticos generarán una derrama económica en diversos sectores.

Por ejemplo, explicó la Concanaco, alrededor de 40 millones de personas participarán en peregrinaciones hacia los principales santuarios nacionales, por lo que el turismo religioso superará en este año los 25 mil millones de pesos si se considera la movilización de creyentes a la Basílica de Guadalupe, 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y exconventos históricos, entre otros santuarios emblemáticos del país donde se realizan representaciones religiosas.

Tan sólo en la Ciudad de México, durante la primera mitad de diciembre, las visitas a la Basílica de Guadalupe generan aproximadamente dos mil millones de pesos; la Concanaco añadió que dicho destino "recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el recinto religioso más visitado del mundo".

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El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, afirmó que "este comportamiento confirma que el turismo religioso no solo convoca a millones de personas por motivos de fe y tradición, sino que también activa cadenas de valor completas en hospedaje, alimentos, transporte, comercio local, artesanías y prestación de servicios", lo que beneficia a micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras más.

De acuerdo con la Concanaco, también el PIB turístico tiene un impulso en estas fechas, sobre todo por la visita a playas y destinos coloniales.

Expuso que la imagen de México en el exterior se fortalece con el turismo religioso sobre todo porque atrae visitantes de Estados Unidos, Colombia, España, Brasil, Argentina, Filipinas, Italia, Bolivia, entre otros países, ya que se consolida la oferta turística mexicana al combinarse espiritualidad, cultura, gastronomía, historia y hospitalidad.

JM

