SAT rechaza operativo masivo y aclara cuándo sí puede visitar domicilios

Un mensaje difundido en redes sociales y aplicaciones de mensajería encendió las alertas entre contribuyentes al asegurar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaría visitas domiciliarias masivas a jubilados y pensionados en distintos estados del país. La versión se viralizó rápidamente y generó incertidumbre entre millones de personas .

El SAT descarta operativos masivos

Sin embargo, la autoridad fiscal cuenta con facultades para realizar visitas en domicilios únicamente bajo supuestos específicos y no de manera generalizada. Estas inspecciones se activan cuando existen indicios de irregularidades fiscales o posibles incumplimientos, y no forman parte de operativos masivos ni aleatorios. Además, el SAT no difunde calendarios ni avisos previos sobre estas diligencias, por lo que cualquier información que afirme lo contrario debe considerarse dudosa.

Desde junio de 2025, el organismo desmintió de forma oficial la existencia de un operativo enfocado en algún grupo en particular, incluidos pensionados o asalariados. La institución aclaró que no existen campañas dirigidas a sectores específicos , en respuesta a la circulación de mensajes engañosos que han aprovechado su nombre para generar alarma e incluso facilitar posibles fraudes.

En qué casos sí puede haber visitas domiciliarias

Pese a ello, las visitas domiciliarias sí están contempladas en la ley y pueden llevarse a cabo cuando se detectan inconsistencias en declaraciones, omisiones fiscales, revisión de contabilidad, investigación de delitos como evasión o fraude, o errores en reportes previos. En todos los casos, se trata de revisiones puntuales derivadas de hallazgos concretos.

Para que una visita sea válida, el personal del SAT debe identificarse plenamente y presentar una orden oficial por escrito que respalde la diligencia . Sin estos requisitos, los ciudadanos no están obligados a permitir el acceso a su domicilio.

SV