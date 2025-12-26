SAT: ¿De cuánto es la multa por no activar el Buzón Tributario antes de 2026?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció multas para las personas físicas y morales que no activen su Buzón Tributario dentro del plazo fijado. Advirtió que no cumplir con esta obligación puede derivar en sanciones económicas de miles de pesos, por lo que es importante conocer cuánto dinero exacto es como pago y a partir de cuándo se aplicará.

¿De cuánto es la multa por no activar el Buzón Tributario del SAT antes de 2026?

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del SAT, la multa por no activar el Buzón Tributario oscila entre los 3 mil 850 pesos y los 11 mil 540 pesos. Este rango de sanción depende del tipo de contribuyente y de las circunstancias específicas del incumplimiento, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Aunque el uso del Buzón Tributario no es nuevo, la autoridad fiscal otorgó una prórroga para su activación obligatoria. El plazo límite para cumplir con este requisito es el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, el SAT podrá imponer sanciones económicas a quienes no tengan habilitado este medio de comunicación oficial.

La extensión del plazo quedó establecida en el artículo transitorio Cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 y su Anexo 5, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024. Con ello, el SAT busca que los contribuyentes regularicen su situación sin enfrentar de inmediato una multa.

¿Para qué sirve el Buzón Tributario del SAT?

El Buzón Tributario es un canal digital que permite la comunicación directa entre el SAT y los contribuyentes. A través de esta herramienta se envían notificaciones, requerimientos, avisos y actos administrativos, los cuales se consideran legalmente notificados una vez que están disponibles en el sistema, aun cuando el contribuyente no los revise.

No contar con el Buzón Tributario activo puede generar sanciones adicionales, más allá de la multa. Entre ellas se encuentra la falta de conocimiento oportuno de requerimientos fiscales, lo que podría derivar en sanciones acumuladas, recargos o incluso procedimientos administrativos más complejos.

Para evitar la multa, el SAT recomienda activar el Buzón Tributario lo antes posible y mantener actualizados los medios de contacto. Es obligatorio registrar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular, los cuales se utilizan para enviar alertas cuando exista una notificación en el sistema.

Dónde activar el Buzón Tributario del SAT

La activación se realiza directamente en el portal del SAT y, en algunos casos, es necesario contar con la e.firma vigente. Una vez habilitado, el contribuyente cumple con esta obligación fiscal y reduce el riesgo de sanciones económicas a partir de 2026.

Con esta medida, el SAT refuerza su estrategia de comunicación digital y recuerda que el incumplimiento de obligaciones fiscales, incluso administrativas, puede tener un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes.

