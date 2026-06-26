¿Cuál es el precio REAL de las monedas de oro del Mundial 2026 según Banjercito?

El fervor por la Copa del Mundo 2026 ha trascendido las canchas para apoderarse por completo del mercado del coleccionismo y la numismática. En las últimas semanas, la emisión por parte de Banxico de monedas coleccionables hechas con oro y plata ha desatado una ola de desinformación en redes sociales, donde se ofrecen a precios exorbitantes que rozan el engaño.

Tan sólo hay que echar un vistazo a plataformas de compra y venta como Mercado Libre para ver las sumas estratosféricas que usuarios piden por una moneda de oro del Mundial 2026. Ante este escenario de alta especulación, las autoridades financieras han decidido intervenir para dar certeza a los inversores y aficionados que buscan adquirir un recuerdo legítimo de la justa deportiva.

Para poner fin a los rumores, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), como una de las entidades distribuidoras oficiales autorizadas por Banxico, ha emitido su tabulador técnico. Este desglose permite conocer los costos reales de adquisición en ventanilla, sirviendo como un escudo financiero para los compradores de todo el país.

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¿Cuánto cuesta la moneda de oro del Mundial 2026 según el tabulador de Banjercito?

¿Cuál es el valor real y bajo qué criterios se tasa la cotización de las monedas de oro del Mundial en el mercado institucional? Reportes financieros estipulan que, lejos de las cifras infladas por los revendedores de internet, el costo de estas piezas se rige estrictamente por las fluctuaciones internacionales de los metales preciosos y las directrices de la Casa de Moneda de México.

De acuerdo con Banjercito, el precio oficial de cada moneda de oro del Mundial 2026 es de 22 mil 500 pesos ; sin embargo, esta cifra está sujeta a variaciones debido a una serie de motivos que te contamos acá:

El precio establecido en las ventanillas autorizadas se calcula tomando como base el peso neto de la pieza en onzas puras o gramos de ley fina, sumado a un pequeño porcentaje por concepto de acuñación y distribución. Esta metodología técnica garantiza que el coleccionista pague un valor justo y respaldado por el sistema bancario nacional, libre de las comisiones abusivas de los intermediarios.

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La moneda de oro del Mundial 2026, según Banxico, tiene un peso de 7.776 gramos, lo que equivale a un cuarto de onza troy de oro puro . Es fundamental comprender que estas piezas poseen un valor nominal grabado, pero su valor intrínseco comercial es sumamente superior debido a su escasez, su acabado en acabado espejo (proof) y la alta demanda global.

Tips rápidos y pautas esenciales para adquirir tus monedas del Mundial sin riesgos

Consulta las pizarras bancarias matutinas: El precio del oro cambia diariamente; revisa los portales oficiales de cotizaciones antes de salir de casa.

El precio del oro cambia diariamente; revisa los portales oficiales de cotizaciones antes de salir de casa. Exige tu comprobante de compra institucional: Este documento es tu único respaldo legal en caso de que decidas vender la pieza en el futuro o requieras realizar una valuación certificada.

Este documento es tu único respaldo legal en caso de que decidas vender la pieza en el futuro o requieras realizar una valuación certificada. Verifica el acabado de la pieza: Las monedas legítimas del Mundial cuentan con un grabado de alta definición y un contraste nítido entre las zonas mate y el fondo brillante tipo espejo.

Las monedas legítimas del Mundial cuentan con un grabado de alta definición y un contraste nítido entre las zonas mate y el fondo brillante tipo espejo. No utilices intermediarios en Internet: Ninguna plataforma digital externa está autorizada para asignar turnos de compra o apartar piezas en las bóvedas de los bancos oficiales.

Ninguna plataforma digital externa está autorizada para asignar turnos de compra o apartar piezas en las bóvedas de los bancos oficiales. Resguarda tu inversión adecuadamente: Mantén la moneda dentro de su cápsula plástica original de fábrica; tocar el metal precioso de forma directa con los dedos puede restarle valor numismático debido a la grasa natural de la piel.

JM