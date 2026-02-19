Costos y requisitos para dar de alta placas nuevas por estado

En cada estado del país es obligatorio que los carros nuevos o usados se registren en el padrón vehicular de la entidad. Es importante conocer los requisitos de cada estado, ya que varían dependiendo de la identidad. Aquí te explicamos cómo dar de alta tus placas de acuerdo a donde residas.

¿Qué se necesita para dar de alta las placas?

Los requisitos dependen del estado; sin embargo, estos son los requisitos de manera general:

Documento que acredite la propiedad (factura, CFDI o carta factura vigente)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente en la entidad

CURP

Comprobante de pago de derechos

Si el trámite lo realiza un tercero, se solicita carta poder simple con identificaciones oficiales o poder notarial.

Requisitos por estado para dar de alta placas

En estos estados solicitan documentos adicionales:

Ciudad de México (CDMX)

Línea de captura generada en Tesorería.

Comprobante del pago de tenencia.

Jalisco

La carta factura debe estar firmada por quien la emite y no tener más de 30 días de antigüedad.

Para vehículos nuevos importados de países donde no se expide registro de propiedad, se acepta la factura comercial o invoice, junto con el certificado de origen.

Morelos

Comprobante del pago de derechos e impuestos aplicables.

Factura o carta factura original vigente, acompañada de copia legible de la factura de origen. Si la factura es digital, se deberá presentar carta factura vigente, archivo XML y/o contrato de adhesión.

Póliza de seguro automotriz vigente emitida por una aseguradora autorizada (consultable en el directorio de la AMIS).

Identificación oficial con fotografía del propietario (por ejemplo, INE).

Comprobante de domicilio en Morelos con antigüedad no mayor a tres meses.

Michoacán

Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT.

Correo electrónico y número de teléfono celular.

Acta de matrimonio (si aplica).

Carta poder con testigos o poder notarial, según corresponda.

Guanajuato

No contar con adeudos fiscales vehiculares.

Estar en situación regular ante REPUVE.

Formato con la ubicación geográfica del domicilio fiscal.

En caso de vehículos importados: pedimento, fecha y aduana de ingreso.

Aguascalientes

CFDI con fecha de emisión no mayor a 30 días.

Constancia de Situación Fiscal en determinados casos.

CURP, si no aparece en la identificación oficial.

Hidalgo

Acta de nacimiento.

Constancia laboral.

Registro mediante RFC, CURP o firma electrónica.

Seguimiento del trámite a través de folio digital.

Puebla

Además de los requisitos generales:

Constancia de Situación Fiscal (RFC), en el caso de personas físicas con actividad empresarial o personas morales (1 copia).

Folio impreso de la cita programada (1 copia).

Sonora

Licencia de conducir vigente del estado.

Carta de no adeudo vehicular del municipio.

Identificación oficial con fotografía de quien realiza el trámite.

Copia del último pago de cuota fija.

Comprobante del último pago de revalidación anual.

Guerrero

Vehículos sin adeudos:

Tarjeta de circulación 2025 o recibo oficial de pago 2025.

Identificación oficial vigente del propietario (INE) ampliada al 200%.

Comprobante de pago de tenencia 2026.

Vehículos con adeudos:

Formato SFA-01 debidamente llenado.

Factura original y copia.

Recibos de pago de los últimos cinco años (según modelo).

Calca, fotografía o copia del número de serie.

Comprobante de domicilio vigente.

Constancia de inscripción en REPUVE.

Costos por estado para dar de alta placas

Oaxaca: Monto variable según la Ley de Ingresos vigente.

Monto variable según la Ley de Ingresos vigente. Edomex: Alta de placas: mil 194 pesos para autos y 888 pesos para motocicletas. El trámite inicia en línea y posteriormente se agenda cita para recoger placas.

Alta de placas: mil 194 pesos para autos y 888 pesos para motocicletas. El trámite inicia en línea y posteriormente se agenda cita para recoger placas. Michoacán: Autos y camiones: 2 mil 260 pesos; motocicletas: 679 pesos; remolques: mil 264 pesos; personas con discapacidad: mil 130 pesos.

Autos y camiones: 2 mil 260 pesos; motocicletas: 679 pesos; remolques: mil 264 pesos; personas con discapacidad: mil 130 pesos. Guanajuato: Automóvil: mil 473 pesos; motocicleta: 400 pesos.

Automóvil: mil 473 pesos; motocicleta: 400 pesos. Aguascalientes: Costo general: mil 180 pesos.

Costo general: mil 180 pesos. CDMX: Derechos por 804 pesos más el pago correspondiente de tenencia.

Derechos por 804 pesos más el pago correspondiente de tenencia. Hidalgo: Vehículo particular con verificación: mil 50 pesos; sin verificación: mil 177 pesos; motocicletas y remolques: 821 pesos; personas con discapacidad: 588 pesos.

Vehículo particular con verificación: mil 50 pesos; sin verificación: mil 177 pesos; motocicletas y remolques: 821 pesos; personas con discapacidad: 588 pesos. Baja California Sur: 291 pesos.

291 pesos. Campeche: Mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motocicletas.

Mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motocicletas. Durango: Mil 215.98 pesos más incorporación al control vehicular $2,431.97; total $3,647.95.

Mil 215.98 pesos más incorporación al control vehicular $2,431.97; total $3,647.95. Nayarit: Aproximadamente dos mil 800 por unidad, con incentivos de hasta 15% de descuento. Trámite en línea en el portal oficial.

Aproximadamente dos mil 800 por unidad, con incentivos de hasta 15% de descuento. Trámite en línea en el portal oficial. Sonora: Auto: mil 909 pesos; pensionados y jubilados, 897 pesos.

Auto: mil 909 pesos; pensionados y jubilados, 897 pesos. Morelos: Alta de auto nuevo entre mil y mil 300.

Alta de auto nuevo entre mil y mil 300. Puebla: Placas para vehículo nuevo: mil 275 pesos.

Placas para vehículo nuevo: mil 275 pesos. Chiapas: Alta de placas para auto particular: alrededor de 2 mil 468 pesos y motocicletas: mil 43 pesos. Trámite presencial en delegación o centro de recaudación.

Alta de placas para auto particular: alrededor de 2 mil 468 pesos y motocicletas: mil 43 pesos. Trámite presencial en delegación o centro de recaudación. Chihuahua: El alta incluye control vehicular, placas, tarjeta de circulación, aportación a Cruz Roja, constancia de no robo, verificación física y documental e impuesto universitario.

