¿Costco participará en el Buen Fin 2025? Conoce todos los detalles de esta temporada

La cadena de supermercados de venta al mayoreo Costco es uno de los lugares preferidos de los compradores, especialmente durante las fechas previas a Navidad , pues la empresa suele ofrecer descuentos y promociones irresistibles en gran parte de sus productos.

Paralelamente, esta temporada coincide con la campaña de ventas más grande de México: el Buen Fin. Una iniciativa creada por la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) y la Secretaría de Economía con el propósito de incentivar las ventas en negocios locales y activar la economía del país.

Este proyecto reúne a las mejores empresas que operan en México y logra que ofrezcan sus artículos a precios considerablemente más bajos que el resto del año , facilitando el acceso a muchos productos para un mayor número de personas.

De acuerdo con el calendario oficial, este año el Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre , periodo en el que más de 200 negocios ofrecerán descuentos, ofertas y promociones especiales que no volverán a repetirse. Sin embargo , Costco no será una de estas tiendas participantes.

Pese a que muchos lo esperaban, Costco no suele participar en el Buen Fin debido a que, por su propia cuenta, organiza una campaña de rebajas conocida como “Días exclusivos prenavideños”, disponible del 10 al 23 de noviembre.

Esto significa que, aunque no forme parte oficial del Buen Fin, sus clientes podrán disfrutar de precios especiales en artículos para el hogar, tecnología, ropa, alimentos, electrodomésticos y muchos otros departamentos.

Con el fin de que sus miembros cuenten con tiempo suficiente para realizar sus compras durante estas fechas, las tiendas Costco de México manejarán los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 10:00 a 20:30 horas.

Sábados: 9:30 a 21:00 horas.

Domingos: 10:00 a 20:00 horas.

Para conocer todos los descuentos disponibles durante estos días exclusivos, puedes consultar el sitio web en el siguiente enlace: https://www.costco.com.mx/c/ahorrosEnLinea.

Por ello, aunque no participa directamente en el Buen Fin, Costo permite a los socios acceder a ofertas especiales durante noviembre , convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan ahorrar en sus compras prenavideñas.

