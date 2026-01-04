Costco lanza iPad con chips A16 cón súper descuento; vigencia 04 de enero

El acceso a dispositivos Apple con rebajas auténticas suele ser limitado, especialmente cuando se trata de modelos recientes y con buena capacidad de almacenamiento. Por ello, cada vez que una cadena reconocida lanza una promoción de este tipo, la información despierta interés entre consumidores que buscan tecnología confiable para el trabajo, el estudio o el uso cotidiano.

En este contexto, Costco México mantiene activa una oferta especial en su tienda en línea: el Apple iPad con chip A16 y 256GB de almacenamiento en color amarillo, cuyo precio bajó de 10 mil 599 pesos a 8 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro de mil 600 pesos. La promoción es válida del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, está sujeta a disponibilidad y contempla el envío incluido, un aspecto que suma valor frente a otras opciones de compra.

Más allá del ajuste en el precio, el iPad destaca por sus especificaciones técnicas. Apple concibió este modelo como un dispositivo personal potente y seguro, pensado para adaptarse a rutinas de estudio, trabajo y entretenimiento. El chip A16 permite un desempeño ágil incluso en actividades demandantes como la edición de contenido, el uso simultáneo de aplicaciones o la creación digital.

Uno de los elementos que acompañan a este modelo es su integración con Apple Intelligence, que incorpora herramientas de escritura capaces de revisar, resumir y reformular textos dentro de múltiples aplicaciones, incluidas algunas de terceros. Todo el procesamiento se realiza bajo un esquema centrado en la privacidad, una característica distintiva de la marca.

Características principales del Apple iPad con chip A16 y 256GB

El dispositivo está diseñado para cubrir múltiples necesidades del día a día. Entre sus especificaciones más relevantes se encuentran:

Chip A16, que brinda rapidez y eficiencia para tareas de productividad, creatividad y multitarea.

Almacenamiento de 256GB, adecuado para aplicaciones, documentos, fotografías, videos y proyectos.

Pantalla Multi-Touch, pensada para estudiar, trabajar, dibujar o consumir contenido multimedia.

Apple Intelligence y Herramientas de Escritura, para optimizar textos de forma sencilla.

Private Cloud Compute, que refuerza la protección de datos y la privacidad del usuario.

Compatibilidad con Apple Pencil y teclado, lo que amplía sus funciones como cuaderno, lienzo digital o estación de trabajo.

iPadOS, un sistema operativo optimizado para pantallas grandes y uso multitarea.

App Archivos, que facilita la gestión de documentos locales y en la nube.

Gracias a estas características, el iPad puede funcionar como oficina portátil, herramienta educativa, soporte creativo o centro de entretenimiento. Permite desde tomar apuntes y gestionar correos hasta editar documentos, dibujar o reproducir series y películas.

Con esta promoción vigente, el Apple iPad con chip A16 y 256GB se posiciona como una alternativa accesible dentro del segmento de tecnología de alto nivel, al combinar un descuento real, envío incluido y el respaldo de un distribuidor reconocido en el mercado mexicano.

