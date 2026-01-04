El 6 de enero se acerca y, como cada año, la Rosca de Reyes ocupa un lugar central en las mesas de millones de hogares mexicanos. Este pan dulce, asociado a la convivencia familiar y a una tradición de siglos, llega en un contexto marcado por la llamada cuesta de enero, periodo en el que los gastos acumulados de las fiestas obligan a tomar decisiones más cuidadosas al momento de comprar. Ante este escenario, los supermercados han desplegado una amplia oferta de roscas que buscan adaptarse a distintos presupuestos y tamaños de familia. Desde piezas individuales hasta versiones familiares y rellenas, los precios presentan diferencias importantes entre cadenas, lo que convierte la comparación en una herramienta clave para los consumidores. Walmart destaca por ofrecer una de las gamas más amplias en cuanto a tamaños y sabores. La disponibilidad tanto en tiendas físicas como en línea, así como beneficios de envío y pago diferido, refuerzan su atractivo para quienes buscan flexibilidad en la compra. Soriana cuenta con una oferta más extensa en cuanto a sabores, con alrededor de once tipos distintos para 2026. En el caso de Costco, la Rosca de Reyes presenta un incremento respecto a años anteriores. Para 2026, la versión estándar ronda los 429 pesos, mientras que el tamaño familiar alcanza los 539 pesos. Estas roscas incluyen muñecos de chocolate blanco y están orientadas a consumidores que priorizan el tamaño y la presentación. EE