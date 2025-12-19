Costco y Sam's Club: Por qué te agregan un monto extra si pagas con TDC

Para muchas personas que cuentan con membresía en tiendas como Sam’s Club o Costco, es común notar que el total a pagar aumenta cuando se utiliza una tarjeta de crédito, en comparación con el pago en efectivo o con tarjeta de débito. Esta diferencia ha generado dudas frecuentes entre los consumidores.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que en estos casos no se está aplicando una comisión ilegal. De acuerdo con lo explicado por la dependencia, se trata de un esquema de precios diferenciados según la forma de pago, práctica que está permitida siempre y cuando el proveedor informe de manera clara, visible y oportuna ambos montos.

En general, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) establece que la ley prohíbe cobrar una comisión por el uso de tarjetas de crédito. Asimismo, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, ha reiterado que aplicar cargos adicionales por este concepto es una práctica ilegal. Sin embargo, el caso de estas cadenas funciona de manera distinta.

ESPECIAL/SAMS/COSTCO

Sam's Club y Costco no están rompiendo la ley

Sam’s Club y Costco muestran dos precios para sus productos. El monto más bajo corresponde a los pagos realizados en efectivo o con tarjeta de débito, mientras que el precio más alto se aplica cuando el cliente decide pagar con tarjeta de crédito. Esta información debe estar claramente visible en los anaqueles, ya que su exhibición es una obligación legal.

La diferencia de precios está relacionada con el modelo de membresía. Al aceptar los términos para formar parte de estas tiendas, los socios acuerdan cubrir el costo que implica el uso de la tarjeta de crédito, el cual equivale a una comisión bancaria de 2.3% por transacción. Cuando un cliente paga con crédito, el banco cobra ese porcentaje al comercio y, en lugar de absorberlo, la tienda lo traslada al precio final. Por ello, no se considera una comisión adicional, sino un precio distinto.

Profeco recuerda que, en la mayoría de los establecimientos comerciales, el precio exhibido debe respetarse y no se pueden aplicar cargos extra por pagar con tarjeta de crédito. Si un consumidor detecta un cobro indebido de este tipo, puede presentar una queja por medio de las siguientes vías:

Enviando un correo electrónico a repep@profeco.gob.mx

Llamando al 55 55 68 87 22

Acudiendo directamente a la Oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO)

BB