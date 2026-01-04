Liverpool: ¿Cuándo será la primera Venta Nocturna de 2026?

El 2026 arrancó oficialmente, lo que significa también el inicio de un nuevo ciclo de campañas comerciales que ofrecen atractivos descuentos a los consumidores en México, entre ellos las reconocidas Ventas Nocturnas que organiza Liverpool.

Con este tipo de eventos, la cadena de tiendas departamentales pretende premiar a sus clientes más fieles, mientras busca atraer también a nuevos compradores.

Regularmente, las Ventas Nocturnas suelen durar de dos a tres días y, durante este periodo limitado, los clientes pueden encontrar promociones exclusivas y descuentos en una amplia lista de productos.

¿Cuándo será la primera Venta Nocturna de Liverpool de 2026?

Cada año, la cadena de tiendas departamentales organiza cuatro Ventas Nocturnas en momentos clave para el consumo en México: la Nocturna previa al Día de las Madres, la Nocturna por el Día del Padre, la Nocturna de Aniversario y la Nocturna de Navidad.

Venta Nocturna para mamás

Esta será la primera Venta Nocturna de 2026. Se lleva a cabo, generalmente, durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial. Generalmente, se efectúa el fin de semana previo al tercer domingo de junio.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se realiza en diciembre.

Las fechas exactas de cada uno de estos eventos son anunciadas por Liverpool días antes de llevarse a cabo.

¿Qué debes saber de las Ventas Nocturnas de Liverpool?

Aunque esta campaña lleva el nombre de “Venta Nocturna”, la realidad es que se puede comprar con descuentos durante todo el día. En los días indicados, las tiendas físicas de Liverpool extienden su horario de atención de 11:00 a 21:00 horas.

No obstante, las promociones también se encuentran disponibles en la página web liverpool.com.mx y en su app Liverpool Pocket, en cualquier momento dentro del periodo señalado.

No te pierdas: Pensión ISSSTE: Derechohabientes recibirán PAGO DOBLE este día de enero 2026

Durante la Venta Nocturna es posible pagar con tarjetas de la tienda (Liverpool o Liverpool VISA), las cuales regularmente ofrecen beneficios exclusivos como meses sin intereses, bonificación adicional, cupones electrónicos y preventas exclusivas en algunos departamentos.

Sin embargo, también se pueden realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito emitidas por los principales bancos de México: BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Banorte y Scotiabank, entre otros. A demás, se encuentran disponibles otros métodos de pago como PayPal, Tienda Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven, Farmacias Benavides y SPEI.

En la Venta Nocturna, los clientes pueden encontrar descuentos en todas las categorías de la tienda, entre las que destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, muebles y artículos para el hogar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

