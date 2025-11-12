Costco: ¿Habrá promociones durante el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina y los consumidores en México ya afinan estrategias para aprovechar las mejores ofertas del año. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes gira en torno a una de las tiendas más populares del país: ¿participará Costco en el Buen Fin de este año?

La esperada jornada de descuentos se celebrará del 13 al 17 de noviembre de 2025, coincidiendo con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, en su edición número 15, el evento promete cinco días de promociones en miles de comercios físicos y en línea.

Pese al entusiasmo general, Costco aún no ha confirmado oficialmente su participación en el Buen Fin 2025, no obstante, los socios del almacén no se quedarán sin oportunidades de ahorro: la cadena ha lanzado su tradicional campaña “Pre-Navideños”, que se llevará a cabo del 10 al 23 de noviembre, ofreciendo descuentos especiales en una amplia gama de productos.

De esta forma, aunque Costco no forme parte directa del Buen Fin, sus promociones coincidirán con las fechas del evento, permitiendo a los clientes acceder a rebajas significativas antes y durante esos días.

Descuentos Pre-Navideños de Costco

Los siguientes son descuentos especiales para socios con membresía vigente.

Pantalla Hisense Fire TV QLED 4K 85” tiene actualmente 6 mil pesos de descuento.

Pantalla LG Smart TV OLED 4K 55” con 7 mil 500 pesos de descuento.

Celular Samsung Galaxy A56 256 GB negro con 3 mil pesos de descuento.

Refrigerado LG 29’ con 6 mil pesos de descuento.

Audifonos Philips 2 Hearlink 9040 RR Pair con 4 mil pesos de descuento.

MacBook Air Chip M4 256GB 15” color blanco estelar con 5 mil pesos de descuento.

Lavasecadora LG 22 kg/ 13 kg con pedestal con 8 mil pesos de descuento.

Quienes deseen consultar todas las ofertas disponibles pueden hacerlo a través del catálogo digital de promociones “Pre-Navideñas”, disponible en el sitio oficial de Costco México.

