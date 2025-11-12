Buen Fin 2025: Estos son los departamentos con ofertas en Liverpool

La esperada campaña comercial de El Buen Fin 2025 ya tiene protagonista: Liverpool confirmó su participación y adelantó que activará importantes promociones en diversos departamentos, tanto en tienda física como en su plataforma digital.

La cadena departamental anticipa rebajas, planes de meses sin intereses y beneficios especiales para sus tarjetahabientes, replicando esquemas de ediciones anteriores con descuentos de hasta 50 % en productos seleccionados.

En esta edición, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, los consumidores podrán encontrar oportunidades para adelantar sus compras navideñas o renovar equipos tecnológicos, artículos para el hogar y prendas de moda.

Liverpool ofrecerá promociones en los siguientes departamentos:

Tecnología: descuentos en laptops, celulares, pantallas, tablets y consolas. Las marcas líderes del sector participarán con precios competitivos y opciones de protección a largo plazo mediante el programa +Garantía Liverpool.

Moda y accesorios: rebajas en ropa, calzado, perfumes y complementos para toda la familia.

Hogar y electrodomésticos: promociones en lavadoras, refrigeradores, estufas, colchones, salas y blancos, ideales para quienes buscan renovar su casa.

Vinos y licores: precios preferenciales en etiquetas nacionales e importadas, con envío gratuito en compras en línea.

Joyería y relojería: descuentos exclusivos en relojes, smartwatches y piezas de joyería, ideales para obsequiar o consentirse antes de la temporada navideña.

Los mecanismos de pago serán un componente clave durante la campaña, Liverpool mantendrá los planes de meses sin intereses y ofrecerá bonificaciones adicionales para quienes utilicen la Tarjeta Liverpool o tarjetas bancarias participantes.

¿Cuál será el horario de Liverpool durante el Buen Fin?

De acuerdo con la información oficial del sitio web de Liverpool, del 13 al 17 de noviembre las tiendas físicas operarán en horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación móvil Liverpool Pocket estarán disponibles las 24 horas, permitiendo realizar compras desde cualquier dispositivo.

Finalmente, de cara al evento, las autoridades y la propia empresa recomiendan a los consumidores planificar con anticipación sus compras: revisar precios antes del inicio de las promociones, comparar opciones entre tiendas, verificar las políticas de devolución y confirmar los términos de los meses sin intereses.

Estas medidas permiten aprovechar al máximo las ofertas sin contratiempos y garantizan una experiencia de compra informada.

