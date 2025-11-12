Buen Fin 2025: Estos son los departamentos con ofertas en Liverpool

La esperada campaña comercial de El Buen Fin 2025 ya tiene protagonista: Liverpool confirmó su participación y adelantó que activará importantes promociones en diversos departamentos, tanto en tienda física como en su plataforma digital.La cadena departamental anticipa rebajas, planes de meses sin intereses y beneficios especiales para sus tarjetahabientes, replicando esquemas de ediciones anteriores con descuentos de hasta 50 % en productos seleccionados.En esta edición, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, los consumidores podrán encontrar oportunidades para adelantar sus compras navideñas o renovar equipos tecnológicos, artículos para el hogar y prendas de moda.Liverpool ofrecerá promociones en los siguientes departamentos:Tecnología: descuentos en laptops, celulares, pantallas, tablets y consolas. Las marcas líderes del sector participarán con precios competitivos y opciones de protección a largo plazo mediante el programa +Garantía Liverpool.Moda y accesorios: rebajas en ropa, calzado, perfumes y complementos para toda la familia.Hogar y electrodomésticos: promociones en lavadoras, refrigeradores, estufas, colchones, salas y blancos, ideales para quienes buscan renovar su casa.Vinos y licores: precios preferenciales en etiquetas nacionales e importadas, con envío gratuito en compras en línea.Joyería y relojería: descuentos exclusivos en relojes, smartwatches y piezas de joyería, ideales para obsequiar o consentirse antes de la temporada navideña.Los mecanismos de pago serán un componente clave durante la campaña, Liverpool mantendrá los planes de meses sin intereses y ofrecerá bonificaciones adicionales para quienes utilicen la Tarjeta Liverpool o tarjetas bancarias participantes. De acuerdo con la información oficial del sitio web de Liverpool, del 13 al 17 de noviembre las tiendas físicas operarán en horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación móvil Liverpool Pocket estarán disponibles las 24 horas, permitiendo realizar compras desde cualquier dispositivo.Finalmente, de cara al evento, las autoridades y la propia empresa recomiendan a los consumidores planificar con anticipación sus compras: revisar precios antes del inicio de las promociones, comparar opciones entre tiendas, verificar las políticas de devolución y confirmar los términos de los meses sin intereses.Estas medidas permiten aprovechar al máximo las ofertas sin contratiempos y garantizan una experiencia de compra informada. YC