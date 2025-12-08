Costco: Esta es la mini cuponera de descuentos al 24 de diciembre

La cadena de tiendas Costco, arrancó su campaña de ofertas rumbo a Navidad con el lanzamiento oficial de su nueva mini cuponera, una de las más esperadas del año rumbo a la celebración de la Noche Buena y Navidad.

La lista completa de promociones, disponible en el portal oficial de la cadena, ya está generando gran interés entre sus socios, quienes buscan aprovechar las rebajas vigentes hasta el próximo 24 de diciembre. A continuación te mostramos el listado completo de productos con descuento.

Las compras pueden ser efectuadas a través del portal en línea de la tienda o visitando alguno de los múltiples Costco que la marca tiene repartidos en el país.

Estas son las ofertas por la mini cuponera de descuentos al 24 de diciembre

Productos con el 20 por ciento de descuento

Oléico aceite combustible puro de cártamo 4 de 825 ml c/u

Pam aceite de oliva 2 de 141 g c/u

Queso cheddar suave amarillo de 907 g

Delico dip de elote con poblano 900 g

Stacy's pita chips de 794 g

Natur Source topping enselada Crunch 680 g

Cboost kids Vitamina C 180 gomitas de 2 g c/u

Cboost vitamina c 300 mg 60 sobres

Cboost multivitaminas y minerales 180 gomitas

Dixie platos desechables 186 piezas

Whispering Angel vino rosado 750 ml

Josh Cabernet Sauvignon vino tinto 750 ml

Casillero del Diablo Reserva vino tinto 750 ml

Leche orgánica Bové deslactosada 12 de 1 L c/u

Leche sabor helado Santa Clara 27 de 200 ml c/u

Productos con el 25 por ciento de descuento

Deorno panqué de elote con mantequilla de 1.4 kg

Bella Sun Luci tomates California deshidratados 992 g

Olive Garden crutones con ajo y queso Romano 907 g

Pasta Prima ravioli de espinaca y mozzarella de 1.59 kg

Coopervision lentes de contacto

Cat y/o Guess armazones oftálmicos

L'Oreal Big Deal máscara para pestañas 2 piezas y/o Revitalift crema facial 50 ml + serum con ácido hialurónico 30 ml

Aeropostale, Cloe, y/o TUMI armazones oftálmicos

Maui Jim, Carrera y/o Marc Jacobs armazones oftálmicos y solares

Patrón Silver tequila blanco 700 ml

Viu Manent vino tinto 750 ml

Cune Ribera del Duero vino tinto 750 ml

Okko Matcha té verde 454 g

Ruta Maya café orgánico 1 kg

Muibon Barquillo relleno de crema de avellana

Marián Tartaletas galletas rellenas 1.5 kg

Picard Choco Zero surtido de barras de chocolate sin azúcar 32 de 22 g c/u

Sanders caramelo con chocolate y sal de mar 1.02 kg

Productos con el 30 por ciento de descuento

Kiolbassa salchichas ahumadas con ajo rostizado 952 g

Descuento de efectivo

70 pesos de descuento en St Genéve jabón líquido para manos colección invierno 3 de 475 ml c/u

4 mil pesos de descuento en TCL Google TV MiniLED 4k 65''

3 mil 300 pesos de descuento en Samsung proyector The Freestyle

2 mil 500 pesos de descuento en Phillips 3300 Series Full Auto Cafetera Espresso automática

20 mil pesos de descuento en Whirlpool refrigerador 18'' Sidekicks

27 mil pesos de descuento LG refrigerador 31''

10 mil pesos de descuento GE centro de lavado 23 kg / 23 kg

14 mil pesos de descuento en Samsung lavasecadora 26 kg / 15kg Bespoke AI

3 mil peso de descunto en bicicleta estática NordicTrack

10 mil pesos de descuento en sofá Aiden & Ivy de tres piezas

6 mil 500 pesos de descuento en Samsung Frame Smart Tv QLED con marco blanco

2 mil pesos de descuento en Hisense Fire TV QLED 4K 65''

3 mil 500 pesos de descuento en LG Smart TV UHD 4K 55''

2 mil 500 pesos de descuento en HP laptop 8 GB Ram 512 GB SSD 15.6'' Full HD

3 mil pesos de descuento en HP 16 GB RAM 512 GB SSD 27'' Full HD

2 mil 500 pesos de descuento en Dell Laptop 16 GB RAM 512 GB SSD 15.6'' Full HD

300 pesos de descuento en Nintendo Switch Joy-Con neón rojo y azul

700 pesos de descuento en televisión Sharp Roku TV UHD 4K 50''

300 pesos de descuento en monitor portátil Asus Zenscreen 16'' Full HD

5 mil pesos de descuento en Laptop Asus 16 GB RAM 512 GB SSD 16'' Full HD

10 mil pesos de descuento en Cyborg A15 16 GB RAM 1 TB SSD 15.6'' Full HD con mochila y mouse

3 mil pesos de descuento en PlayStation 5 versión Slim Digital o Slim Estándar con 2 videojuegos y estación de carga

200 pesos de descuento en controles Pro para XBOX nacon

300 pesos de descuento en el Atari Gamestation portátil

Mil 500 pesos de descuento en bocinas JBL Partybox Club 120

Mil 400 pesos de descuento en Huffy bicicleta de montaña

30 pesos de descuento en Peak líquido limpiaparabrisas

300 pesos de descuento en Fantik S1 Pro destornillador eléctrico inalámbrico multipunta

500 pesos de descuento en Roland Teclado portátil E-x10

2 mil pesos de descuento en Sonos ERA 100 bocinas inalámbricas

5 mil 500 pesos de descuento en Samsung refrigerador 32''

5 mil pesos de descuento en Hisense refrigerador 19''

5 mil pesos de descuento en sofá modular de tela de 6 piezas

200 pesos de descuento en Essenza difusor eléctrico con 6 aceites esenciales

80 pesos de descuento en sábanas South Point

100 pesos de descuento en sábanas de microfibra South Point

90 pesos de descuento en sudadera jachs

100 pesos de descuento en 32 Degree Heat

500 pesos de descuento en licuadora Ninja

Mil 200 pesos de descuento en Creami Ninja

400 pesos de descuento en cafetera Krups Dolce Gusto

50 pesos de descuento en calcetas para dama Bearpaw

80 pesos de descuento en bandejas de cerámica

