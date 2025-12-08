Costco: Esta es la mini cuponera de descuentos al 24 de diciembre

La cadena de tiendas Costco, arrancó su campaña de ofertas rumbo a Navidad con el lanzamiento oficial de su nueva mini cuponera, una de las más esperadas del año rumbo a la celebración de la Noche Buena y Navidad.La lista completa de promociones, disponible en el portal oficial de la cadena, ya está generando gran interés entre sus socios, quienes buscan aprovechar las rebajas vigentes hasta el próximo 24 de diciembre. A continuación te mostramos el listado completo de productos con descuento.Las compras pueden ser efectuadas a través del portal en línea de la tienda o visitando alguno de los múltiples Costco que la marca tiene repartidos en el país.Productos con el 20 por ciento de descuentoProductos con el 25 por ciento de descuentoProductos con el 30 por ciento de descuentoDescuento de efectivo* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB