El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) dio a conocer el Estudio de Aguinaldos 2025 , el cual contempla para este año una derrama económica por 23 mil 243 millones de pesos, un incremento del 8 % respecto al año pasado.

El aguinaldo, como lo establece el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, es un derecho de todos los trabajadores que debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale al menos a 15 días de salario.

Este año, a través de un sondeo aplicado a 135 empresas socias activas de Coparmex en la entidad, se obtuvo información valiosa sobre la entrega de esta prestación, sus montos y las gratificaciones adicionales que se otorgan.

La edición 2025 del estudio reveló que 7 de cada 10 empresas entregan los 15 días que marca la ley, pero 3 de cada 10 empresas deciden otorgar más, especialmente medianas y grandes que pueden llegar a ofrecer hasta 60 días.

El 92 % lo entregará entre el 1 y 20 de diciembre, el 8 % entregó el aguinaldo antes del 1 de diciembre, principalmente por motivo del Buen Fin.

Además del aguinaldo, las empresas jaliscienses refuerzan el reconocimiento al desempeño de sus colaboradores con gratificaciones adicionales, que incluyen rifas, obsequios, eventos, fondos de ahorro y bonos por productividad; reforzando el reconocimiento a su compromiso y desempeño, así como lo manifestaron el 98 % empresas consultadas.

Respecto al destino del aguinaldo, las y los colaboradores lo emplearán principalmente para el pago de deudas, ahorro e inversión, regalos navideños y compras personales, así como para otros gastos como vacaciones, viajes o mejoras en el hogar.

Raúl Flores López, presidente de Coparmex Jalisco , reconoció el compromiso de las empresas de la entidad por cumplir con esta prestación, así como también hacemos un llamado a impulsar la formalidad, para que cada vez más trabajadores puedan acceder a esta prestación y mejorar significativamente su calidad de vida.

" Los factores que más influyeron fue el incremento en el número de colaboradores formales y cabe resaltar que es dentro de la formalidad donde nuestros colaboradores reciben mayores prestaciones, también está teniendo un impacto directo el incremento al salario mínimo ", dijo.

