Costco: Esta es la cuponera de descuentos del 27 al 30 de noviembre

Costco arrancó este 27 de noviembre su campaña de Black Friday 2025 con el lanzamiento oficial de su nueva cuponera, una de las más esperadas del año por los amplios descuentos que ofrece en todas sus sucursales del país.

La lista completa de promociones, disponible en el portal oficial de la cadena, ya está generando gran interés entre sus socios, quienes buscan aprovechar las rebajas vigentes únicamente del 27 al 30 de noviembre.

A continuación, te presentamos los principales descuentos incluidos en la cuponera del Black Friday 2025 de Costco:

Principales ofertas del Black Friday 2025 en Costco

Pantalla Sony Google TV OLED 4K de 65” con 10 mil pesos de descuento.

Refrigerador Samsung 27’ con 6 mil pesos de descuento.

Scooter eléctrico Bugatti con 7 mil pesos de descuento.

Laptop gamer ASUS TUF (8 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6” Full HD) con 6 mil 500 pesos de descuento.

Kit Kat (16 piezas de 41.5 g) con 25% de descuento.

Pierna de cerdo horneada Sir Richard’s con 25% de descuento.

Whisky Glenfiddich 12 años 750 ml con 20% de descuento.

Aretes de oro amarillo 14K con diamante 0.50ctw con 3 mil pesos de descuento.

Calendario de Adviento Hershey’s 319.6 g con 25% de descuento.

Neutrogena desmaquillante bifásico para ojos (3 pzas de 162 ml) con 25% de descuento.

ESPECIAL

La cuponera ya se encuentra activa y permanecerá vigente durante cuatro días, por lo que los socios de Costco pueden consultar el listado completo de promociones directamente en el sitio oficial de la tienda para planear sus compras de Black Friday.

Si deseas revisar la cuponera completa del Black Friday 2025, puedes verla en la página oficial de Costco.

NA