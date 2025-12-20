Gracias a una reforma aprobada en 2022, los trabajadores mexicanos ahora tienen derecho a un periodo vacacional más amplio, el cual se incrementa con su antigüedad laboral en la empresa. Desde entonces, el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aumento en los días libres conforme a los años de servicio. En esta nota presentamos la tabla para que se pueda consultar cuántos días le corresponden en 2026.

Con la legislación aprobada en 2022, al completar el primer año de servicio, los trabajadores adquieren el derecho a disfrutar de 12 días de vacaciones pagadas. Este periodo se incrementa anualmente en dos días adicionales, hasta alcanzar un máximo de 20 días al cumplir el quinto año laboral. Sin embargo, a partir del sexto año de antigüedad, el aumento de dos días en el periodo vacacional se otorgará cada cinco años, manteniendo un esquema gradual que reconoce la experiencia y permanencia en el empleo.

¿Cuántos días de vacaciones tocan en 2026? Así los días por años de antigüedad

La tabla de vacaciones para 2026 es la misma desde el 1 de enero de 2023.

Antigüedad | Días de vacaciones

1 año | 12 días

2 años | 14 días

3 años | 16 días

4 años | 18 días

5 años | 20 días

6 a 10 años | 22 días

11 a 15 años | 24 días

16 a 20 años | 26 días

21 a 25 años | 28 días

26 a 30 años | 30 días

El artículo 81 de la LFT establece que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de su ingreso a una empresa. Este plazo permite que programen sus días de descanso en función de sus necesidades y las disposiciones de la empresa. La normativa dice que se busca asegurar que los trabajadores puedan disponer de un tiempo adecuado para recuperarse, fomentar su bienestar y mejorar su productividad en la empresa a largo plazo.

¿Y la prima vacacional?

Los días de descanso no son el único beneficio que corresponde al trabajador durante sus vacaciones. Durante este periodo, además de recibir su salario habitual, el empleado tiene derecho al pago de una prima vacacional. Esta prestación equivale al 25% del salario correspondiente a los días de trabajo que abarca el periodo vacacional, asegurando así una compensación justa y adicional por el disfrute de este derecho laboral.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF