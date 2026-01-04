La celebración del Día de Reyes 2026 está cerca, y con este hecho, Costco vuelve a ser tendencia, pues, como cada año, lanzó su tradicional rosca, que es conocida en redes sociales por los revendedores que adquieren un gran número de piezas y por las peleas que los clientes suelen protagonizar en las tiendas para comprarlas.

El origen de la rosca elaborada con una masa suave y decorada con frutas secas y cristalizadas, se encuentra lleno de simbolismos religiosos, pues se dice que representa el amor eterno de Dios, sin principio ni fin, lo cual se refleja en su forma circular.

En ese sentido, tras el anuncio de que las roscas ya se encontraban disponibles en Costco, muchos de los miembros no tardaron en abarrotar la tienda nuevamente, enmarcando el inicio de una odisea para aquellos que desean tener una pieza de este pan en su mesa el próximo 6 de enero.

¿Cuánto cuestan las Roscas de Reyes de Costco en 2026?

Este año las Roscas de Reyes en Costco tuvieron un incremento de 50 pesos en su precio, en comparación al 2025, pues a través de diversos canales como Instagram y TikTok se ha reportado que el precio oficial de este pan es de 429 pesos.

Asimismo, la rosca gourmet rellena de nata, la cual tiene un tamaño más pequeño a la clásica Rosca de Reyes de tamaño familiar, tiene un valor en tienda de 539 pesos con muñecos de chocolate blanco.

¿Por qué la Rosca de Reyes de Costco es tan cotizada?

La fama de estas roscas se debe a su preparación tradicional con ate de perón y tejocote, cerezas, higos, además de tener un toque de almendras fileteadas endulzadascon miel y ralladura de naranja en una elegante

presentación que aparenta ser más costosa por la calidad de sus ingredientes.

En ese sentido, el precio al que es comercializada en la tienda mayorista, se presta para que los revendedores puedan generar una mayor ganancia a este producto.

