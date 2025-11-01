Pensión IMSS: pago de noviembre 2025 será en esta fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago de la pensión de noviembre de 2025 no se realizará el primer día del mes, como suele ocurrir, sino unos días después debido al calendario bancario.

La información oficial publicada por el IMSS indica que el depósito se llevará a cabo el lunes 3 de noviembre de 2025, por lo que los beneficiarios de esta pensión deberán tomar nota de esta fecha para evitar confusiones al revisar su cuenta o al momento de querer cobrar el dinero.

Esta modificación obedece a que el 1 de noviembre caerá el próximo sábado y el 2 será el domingo, días no hábiles para las operaciones bancarias. Por ello, el IMSS ajustó la fecha de pago al siguiente día laboral, garantizando que el dinero esté disponible desde temprana hora del lunes.

El IMSS recordó que los beneficiarios pueden consultar su depósito directamente en su banco o en cajeros automáticos, y que el monto estará disponible únicamente a partir de la fecha indicada.

Además del pago regular, en noviembre también se contempla el depósito del aguinaldo, un beneficio adicional para quienes están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, específicamente en los casos de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez . Este ingreso extra equivale a una mensualidad de la pensión y representa un apoyo importante para los adultos mayores rumbo al cierre del año.

El IMSS informó en su calendario oficial que el último pago de 2025 se realizará el lunes 1 de diciembre, con lo que se completarán los depósitos del año.

Calendario de pagos IMSS 2025

Enero: jueves 2

Febrero: martes 4

Marzo: lunes 3

Abril: martes 1

Mayo: viernes 2

Junio: lunes 2

Julio: martes 1

Agosto: viernes 1

Septiembre: lunes 1

Octubre: miércoles 1

Noviembre: lunes 3

Diciembre: lunes 1

