Si planeas comprar una nueva televisión para disfrutar el Mundial 2026 con la mejor calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acaba de revelar un estudio donde solo tres modelos alcanzaron la perfección. Descubra cuáles son y asegure la mejor experiencia visual sin arriesgar su dinero.

La Profeco evaluó el mercado actual en México. El objetivo de este análisis fue identificar qué equipos ofrecen el rendimiento óptimo para disfrutar la máxima justa futbolística que se avecina.

El estudio, publicado este primero de junio, contempló 49 televisores de 13 marcas distintas. Los especialistas agruparon estos dispositivos en categorías que van desde las 40 hasta las 65 pulgadas, abarcando opciones para todos los espacios del hogar.

¿Qué evaluó exactamente la autoridad?

Para determinar la calidad de cada equipo, el organismo no se dejó llevar por promesas publicitarias. Se sometió a cada pantalla a estrictas pruebas de laboratorio que midieron la fidelidad del color, el contraste y la profundidad de los negros.

Además de la imagen, se verificó la uniformidad de la iluminación y el desempeño del audio integrado. La información comercial también fue determinante, asegurando que los fabricantes cumplan legalmente con las especificaciones que prometen al consumidor.

Las pantallas con calificación 'Excelente' de Profeco

De la lista de pantallas analizadas, únicamente tres televisores lograron obtener la codiciada calificación global de excelente. Estos equipos demostraron una superioridad indiscutible en todas las pruebas, garantizando una inmersión total para cuando ruede el balón.

El primer modelo galardonado es la LG OLED55C5C5PSA de 55 pulgadas. Este dispositivo destacó por su tecnología de punta de diodos orgánicos, ofreciendo un contraste infinito y colores vibrantes que harán que cada partido se vea con un realismo impresionante.

Por su parte, la marca Samsung logró posicionar dos de sus equipos en la cima del ranking. Se trata de los modelos QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas y el QN65S90HAEXZX de 65 pulgadas, ambos con un desempeño sobresaliente en brillo y nitidez.

Recuerde que adquirir una pantalla de mayor tamaño no significa obtener una mejor calidad visual si la resolución es deficiente. Elija inteligentemente basándose en estos resultados oficiales y prepárese para vivir la emoción del futbol con la mejor tecnología.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS