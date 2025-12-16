Bolsa Mexicana cae 1.7% en línea con mercados en el mundo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 1.7%, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 63 mil 230.87 unidades en una jornada con caídas en los mercados del mundo.

Con este retroceso, el mercado mexicano acumula dos bajas en las últimas tres sesiones.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq que ganó 0.23%", explicó la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1.7% para retroceder en dos de las últimas tres sesiones y representó su mayor caída desde el 12 de noviembre", cuando bajó un 1.76%.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-4.37%), Banco del Bajío (-4.31%), Genomma Lab (-3.07%), Walmex (-3.04%) y Orbia (-2.65%).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que con el retroceso de este día el índice mexicano ubicó el rendimiento de diciembre en +0.6% y en lo que va del año +27.7%.

"El IPC terminó la jornada del martes con una contracción de -1.7%. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 29 cerraron en terreno negativo", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.15% frente al dólar, al cotizar en 17.95 unidades por billete verde, frente a los 19.98 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 236 millones de títulos por un importe de 28.871 millones de pesos.

De las 666 firmas que cotizaron en la jornada, 191 terminaron con sus precios al alza, 448 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 10.14%; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 3.72%, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 3.72%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -8.02%; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el -6.82%, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A) con el -6.17%.

