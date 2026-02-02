Cinco autos que puedes comprar por menos de 300 mil pesos

Si ya le estás echando ojo a cambiar de auto o por fin vas a dar el paso de comprarte uno, lo primero que debes hacer es respirar y tomar las cosas con calma; adquirir uno no es poca cosa, pues requiere ser responsable con su mantenimiento, y sobre todo, con su uso. Además, comprar un auto, no es como una rockaleta. No, no, no —a menos que derrochemos dinero, claro está—, un carro costará sus muy buenos miles de pesos, pues se trata de una inversión a largo plazo, no de un capricho, ¿o sí? Lo ideal, como dicen muchos, es encontrar un auto que cumpla con las tres B: bueno, bonito y barato. Un auto que se ajuste a tus necesidades y a tu economía, no quieras estrenar auto del año a costa de endeudarte por varios años con una institución financiera, no es una buena idea. Recuerda que elegir con cabeza fría es la mejor forma de evitar futuros dolores de cabeza financieros.El mercado automotor en México sigue creciendo y cada vez hay más modelos que combinan seguridad, tecnología, comodidad y buen diseño sin que tengas que tirar la casa por la ventana. Hyundai Grand i10Disponible en versión sedán o hatchback, viene súper equipado: 6 bolsas de aire, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, frenos ABS, cámara de reversa e incluso anclaje ISOFIX para asientos infantiles.Nissan March 2025Un clásico que sigue mejorando. Incluye 6 bolsas de aire, control de tracción, frenos ABS, monitor de presión de llantas, faros LED y anclajes LATCH para asientos de niños. Mitsubishi Mirage G4Un auto compacto pero completo. Tiene control de estabilidad, asistente de frenado, llave inteligente, monitoreo de llantas y climatizador automático. Todo esto por menos de 300 mil.Mazda 2Una excelente opción si buscas algo más tecnológico. Ofrece 6 bolsas de aire, frenado regenerativo para ahorrar gasolina, y en versiones más equipadas incluye frenado autónomo de emergencia y alerta de cambio de carril.Chevrolet Aveo 2025Regresa con diseño hatchback (aunque también está en sedán). Ofrece buen nivel de seguridad: 6 bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas y control de estabilidad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO