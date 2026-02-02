Esta mañana lunes 2 de febrero de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:30 horas— es de 17.41 pesos por billete verde, en promedio; es decir el dólar recupera fuerza frente a la moneda nacional en el primer día del mes.

Lo anterior ocurre pese a que Estados Unidos inició el pasado sábado su segundo cierre parcial de dependencias federales durante la Administración de Donald Trump, aunque se prevé que la interrupción presupuestaria se destrabe a comienzos esta semana, cuando la Cámara de Representantes se reúna para la votación definitiva tras alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca.

Los cierres que ocurren durante el fin de semana, como este caso, son relativamente frecuentes y no generan el mismo impacto que el registrado en 2025, cuando entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre se produjo el cierre más largo de la historia de Estados Unidos, con una duración superior a 43 días.

Peso mexicano se fortaleció durante enero 2026

Enero resultó favorable para el peso mexicano, pues de acuerdo con la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller Pagaza, el tipo de cambio registró un promedio de 17.6567 pesos por dólar, lo que colocó a la moneda mexicana en el octavo lugar entre las divisas con mayor apreciación durante el periodo.

Tipo de cambio del dólar HOY 2 de febrero de 2026

Banco Compra Venta Banco Azteca 16.50 17.90 Afirme 16.50 17.59 BBVA Bancomer 16.39 17.92 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.89 17.89 Scotiabank 16.70 18.20



*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información Bloomberg.

