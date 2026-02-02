Pensión IMSS: ¿Por qué no será hoy el pago de febrero 2026?

La pregunta sobre por qué no será hoy el pago de febrero 2026 de la Pensión IMSS ha comenzado a circular entre jubilados y pensionados, especialmente entre quienes organizan sus gastos con base en la fecha habitual de depósito. Aunque el pago de esta prestación económica suele realizarse el primer día de cada mes, febrero tendrá una variación que vale la pena conocer para evitar confusiones y ajustes de último momento en la planeación de las finanzas personales.

Si una persona es beneficiaria de la Pensión IMSS, es comprensible que la puntualidad del depósito sea importante para cumplir con compromisos como el pago de renta, de servicios o la compra de medicamentos. Sin embargo, para febrero de 2026 el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicará un cambio prevista en su propio reglamento, relacionado con los días inhábiles oficiales y bancarios.

¿Se retrasó el pago de la Pensión IMSS en febrero de 2026?

Más que un retraso, se trata de un ajuste administrativo. La normativa del IMSS establece que, cuando el primer día del mes es inhábil, el depósito de la pensión se recorre al primer día hábil siguiente. En febrero de 2026 coinciden dos factores que impiden el pago en la fecha acostumbrada.

El domingo 1 de febrero es día inhábil para las instituciones bancarias, lo que imposibilita la realización de depósitos. A ello se suma que el lunes 2 de febrero es día festivo oficial en México, en sustitución del 5 de febrero, con motivo del Aniversario de la Promulgación de la Constitución. Al tratarse también de un día de descanso obligatorio, no hay operaciones bancarias regulares.

Fecha confirmada de depósito para febrero

Ante este escenario, el calendario oficial del IMSS confirma que el pago correspondiente a febrero de 2026 se realizará el martes 3 de febrero, considerado el primer día hábil del mes.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS en 2026

De acuerdo con el Calendario de pago de pensiones 2026 del IMSS, las fechas oficiales de depósito son las siguientes:

Enero: viernes 2 de enero

Febrero: martes 3 de febrero

Marzo: lunes 2 de marzo

Abril: miércoles 1 de abril

Mayo: lunes 4 de mayo

Junio: lunes 1 de junio

Julio: miércoles 1 de julio

Agosto: lunes 3 de agosto

Septiembre: martes 1 de septiembre

Octubre: jueves 1 de octubre

Noviembre: lunes 2 de noviembre

Diciembre: martes 1 de diciembre

Recomendaciones para una mejor planeación financiera

Este ajuste no representa una irregularidad ni un problema en la dispersión de recursos, pero sí es importante considerarlo para la organización del presupuesto mensual. La recomendación principal es anticipar gastos fijos y evitar asumir que el depósito se reflejará el primer día del mes cuando existen días inhábiles consecutivos.

Mantenerse atento a los calendarios oficiales del IMSS permite a los pensionados administrar mejor sus recursos y evitar contratiempos innecesarios, especialmente en meses con puentes o días festivos largos.

