Concanaco alerta de fraudes por boletos mundialistas

Los altos precios de los boletos para el Mundial 2026 de la FIFA del próximo año y el ánimo por participar en ese evento podrían detonar el surgimiento de páginas apócrifas y de fraudes, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, la confederación señala que “la alta demanda puede detonar fraudes y reventa ilegal, desde plataformas apócrifas hasta intermediarios no autorizados, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias y la imagen del país”.

Ante este panorama llamó “a prevenir fraudes en la venta de boletos” y “a desconfiar de enlaces y ofertas que circulan por mensajes, redes sociales o correos no verificados”, y aclaró que los precios de las entradas los define exclusivamente la FIFA.

Recordaron que es la FIFA, en fifa.com o a través de operadores autorizados, la que vende los boletos, por eso pidió a los aficionados comprar en canales oficiales.

Hace unos días, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, dijo que los boletos del Mundial de Futbol resultan “impagables” para muchas familias mexicanas, por lo que precisó que no se trata de cuestionar a la FIFA, sino de describir una realidad económica.

“Cuando digo que los boletos son impagables para muchas familias mexicanas, no estoy criticando a la FIFA; estoy describiendo la distancia que existe entre un evento global y el bolsillo promedio en nuestro país”.

“Nuestro trabajo como Confederación es acortar esa distancia: que, aunque no se pueda pagar un boleto de estadio, el Mundial se viva en cada ciudad, en cada barrio y en cada negocio formal a través del Plan Concanaco: Un Mundial Muy Mexicano”, agregó.