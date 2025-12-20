Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva

Luego de anunciar su unión con Viva, las acciones de Volaris se dispararon durante el viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con información de Bloomberg.

El jueves ambas líneas aéreas de bajo costo anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.

La mañana del viernes, las acciones de Volaris repuntaron un 17% en la bolsa de valores del país, al cotizar en 17.45 pesos.

Así, están en camino a su mejor día registrado, luego del anuncio de alianza. Más temprano los títulos subieron un 21%, el mayor avance intradía en la historia de cotización de la empresa, según Bloomberg. Sobre la fusión, Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de Viva, señaló que “comenzaremos con todos los trámites y aprobaciones necesarios ante nuestros reguladores, así como con las aprobaciones de los accionistas. Esperamos que se cierre en los próximos 12 meses.

Por su parte, Enrique Beltranena, de Volaris, consideró que creen “fundamentalmente que la transacción ofrece importantes beneficios para los clientes, los empleados y las comunidades, y seguiremos reforzando esa idea”.

Explicaron que la fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas, y deberán “trabajar con México, con Colombia y con las notificaciones reglamentarias en Estados Unidos”.

También señalaron que el anuncio “supone un paso audaz para acelerar el crecimiento del transporte aéreo en México y a nivel internacional”, con el objetivo de aprovechar las economías de escala de una estructura de sociedad holding para ampliar su servicio de bajo coste y alto valor, así como su conectividad.

“Vemos una oportunidad para que el sector de la aviación mexicano siga avanzando en la democratización del transporte aéreo y actúe como catalizador de la prosperidad”, apuntaron.

Tanto Beltranena como Zuazua destacaron que Volaris y Viva “seguirán siendo aerolíneas y marcas independientes”, al tiempo que se beneficiarán de una base financiera más sólida a nivel de grupo.

“Esta estructura apoya a los empleados, pasajeros, accionistas y comunidades locales, al tiempo que fortalece el ecosistema de la aviación en general”, expresaron.

Durante el primer semestre de este año Viva y Volaris lideraron el mercado de vuelos nacionales al transportar en conjunto 22.44 millones de pasajeros, lo que representó un aumento de 8.2% respecto del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.

Asimismo, entre enero y junio pasado las aerolíneas comerciales trasladaron desde México 30.45 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando en 1.7% las cifras de 2024. Ese mercado fue liderado por Aeroméxico y Volaris.

TELÓN DE FONDO

Se fortalecen tras sanciones de EU

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la aprobación de trece rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo aéreo bilateral.

La medida se produjo tras meses de quejas de Washington, que acusa a las autoridades mexicanas de obstaculizar la competencia al retirar o reasignar franjas horarias -conocidas como “slots”- a las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en favor de compañías locales.

Las aerolíneas afectadas por la revocación incluyen a Aeroméxico, Volaris y Viva, que no podrán operar o expandir determinados servicios hacia ciudades de los Estados Unidos hasta que ambos Gobiernos resuelvan las presuntas violaciones.