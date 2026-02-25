El dólar estadounidense retrocedió ligeramente frente al peso mexicano luego de un repunte previo al inicio de la sesión del miércoles , en un contexto marcado por la atención de los inversores a la propuesta de reforma electoral de la presidenta de México.

Al cierre del 25 de febrero, la divisa estadounidense se cotizó en promedio a 17.17 pesos, una mínima baja del 0.05% respecto al día anterior, cuando terminó en 17.18, según datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el billete verde acumula una caída del 0.22%, y en el balance anual su depreciación alcanza el 14.4%. Mientras tanto, el índice DXY se mantiene estable tras tocar un máximo de 98 puntos, reflejo de un entorno global menos tenso y de las declaraciones del presidente Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.

En su mensaje, Trump destacó la desaceleración inflacionaria y un crecimiento económico sostenido, además de asegurar que no necesitará aval del Congreso de los Estados Unidos para extender las tarifas globales del 15% anunciadas recientemente.

En la jornada, los rendimientos de los bonos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mostraron incrementos en casi todos los plazos, excepto en el de un mes, que registró un ajuste leve ante las expectativas sobre la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Con esta, el dólar suma dos días consecutivos de bajas, mostrando una volatilidad menor a la del último año, lo que sugiere una cotización más estable de lo previsto para estas fechas.

Trump activa su ‘Tarifa Base Universal’: arancel global del 15% desata alerta económica y legal

La imposición de tarifas globales del 15% mencionada por el presidente Trump no es una medida improvisada, sino la materialización de la Tarifa Base Universal que propuso durante su campaña presidencial de 2024.

En aquel entonces, organizaciones como la Tax Foundation analizaron que un arancel general (inicialmente planteado entre el 10% y 20%) podría recaudar billones de dólares pero a costa de reducir el PIB de Estados Unidos y desatar represalias comerciales.

La insistencia en ejecutar esta medida sin el aval del Congreso se apoya en precedentes de leyes de emergencia económica, una estrategia legal que ya generaba debate entre constitucionalistas desde el inicio de su segundo mandato.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

