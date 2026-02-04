Al término de la sesión más reciente, el dólar de Estados Unidos se ubicó en un promedio de 17,33 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,55% frente a los 17,23 pesos registrados en la jornada previa , de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa estadounidense muestra una ganancia acumulada de 0,7%; sin embargo, si se amplía la perspectiva a 12 meses, el comportamiento sigue siendo negativo, con una caída de 15,95%.

Este repunte diario puso fin a la tendencia descendente que el tipo de cambio había mostrado durante las dos sesiones anteriores. Asimismo, la volatilidad observada en la última semana resultó considerablemente mayor que la registrada a lo largo del último año, lo que evidencia fluctuaciones más marcadas que las que refleja su trayectoria de largo plazo.

Expectativas de la Fed debilitan al dólar y favorecen al peso mexicano

El comportamiento del tipo de cambio se enmarca en un entorno global donde el dólar estadounidense ha perdido fuerza debido a las expectativas de política monetaria.

Con la tasa de fondos federales de Estados Unidos ubicándose en 3.75% para enero de 2026 y una tasa de desempleo que ha subido al 4.40%, los mercados anticipan que la Reserva Federal mantendrá una postura menos restrictiva.

Este escenario, sumado a la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, ha generado un reacomodo en los portafolios de inversión global, favoreciendo a divisas de mercados emergentes como el peso mexicano frente a la incertidumbre económica en el país vecino.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE