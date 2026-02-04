Al término de la sesión más reciente, el dólar de Estados Unidos se ubicó en un promedio de 17,33 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,55% frente a los 17,23 pesos registrados en la jornada previa, de acuerdo con datos de Dow Jones.En el balance semanal, la divisa estadounidense muestra una ganancia acumulada de 0,7%; sin embargo, si se amplía la perspectiva a 12 meses, el comportamiento sigue siendo negativo, con una caída de 15,95%. Este repunte diario puso fin a la tendencia descendente que el tipo de cambio había mostrado durante las dos sesiones anteriores. Asimismo, la volatilidad observada en la última semana resultó considerablemente mayor que la registrada a lo largo del último año, lo que evidencia fluctuaciones más marcadas que las que refleja su trayectoria de largo plazo. El comportamiento del tipo de cambio se enmarca en un entorno global donde el dólar estadounidense ha perdido fuerza debido a las expectativas de política monetaria. Con la tasa de fondos federales de Estados Unidos ubicándose en 3.75% para enero de 2026 y una tasa de desempleo que ha subido al 4.40%, los mercados anticipan que la Reserva Federal mantendrá una postura menos restrictiva. Este escenario, sumado a la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, ha generado un reacomodo en los portafolios de inversión global, favoreciendo a divisas de mercados emergentes como el peso mexicano frente a la incertidumbre económica en el país vecino. Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. EE