Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 18 de febrero

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 18 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Naranja valencia a $16.90 pesos por kilo

Piña Miel $19.90 por kilo

Sandía Charleston $15.90 por kilo

Jitomate saladette a $29.90 por kilo

Plátano tabasco a $29.90 por kilo

Jícama $29.90 kg por kilo

Toronja sangría $29.90 kg por kilo

Plátano macho $41.90 kg por kilo

Nectarina a $79.90 por kilo

Guayaba $49.90 kg por kilo

Mamey a $39.90 por kilo

Pepino $29.90 kg por kilo

Calabaza italiana a $39.90 por kilo

Mandarina $39.90 por kilo

Pera de Anjou a $49.90 por kilo

Fresa por charola $59.90 pesos

Espinacas a $7.90 por pieza

Zanahoria a $21.90 por kilo

Nopales $29.90 por kilo

Limón agrio con semilla a $39.90 por kilo

Chile serrano $39.90 por kilo

Pimiento semáforo a $39.90 por pieza

Chile poblano a $59.90 por kilo

Durazno melocotón a $98.50 por kilo

Melón chino a $29.90 por kilo

Papaya Maradol a $39.90 por kilo

Manzana Red Delicious a $39.90 por kilo

Mango ataulfo a $49.90 por kilo

Aguacate Hass $49.90 por kilo

Uva blanca sin semilla $98.90 kg por kilo

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Carnes, pollos y pescados

Filete de salmón a $399 por kilo

Camarón fresco con cabeza a $368 por kilo

Huachinango del golfo a $252 por kilo

Pulpo a $309 por kilo

Filete oriental a $149 por kilo

Cóctel de camarón a $336 por kilo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB