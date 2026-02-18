Miércoles, 18 de Febrero 2026

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 18 de febrero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 18 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 18 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Naranja valencia a $16.90 pesos por kilo
  • Piña Miel $19.90 por kilo
  • Sandía Charleston $15.90 por kilo
  • Jitomate saladette a $29.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $29.90 por kilo
  • Jícama $29.90 kg por kilo
  • Toronja sangría $29.90 kg por kilo
  • Plátano macho $41.90 kg por kilo
  • Nectarina a $79.90 por kilo
  • Guayaba $49.90 kg por kilo
  • Mamey a $39.90 por kilo
  • Pepino $29.90 kg por kilo
  • Calabaza italiana a $39.90 por kilo
  • Mandarina $39.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Fresa por charola $59.90 pesos
  • Espinacas a $7.90 por pieza
  • Zanahoria a $21.90 por kilo
  • Nopales $29.90 por kilo
  • Limón agrio con semilla a $39.90 por kilo
  • Chile serrano $39.90 por kilo
  • Pimiento semáforo a $39.90 por pieza
  • Chile poblano a $59.90 por kilo
  • Durazno melocotón a $98.50 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Papaya Maradol a $39.90 por kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $49.90 por kilo
  • Aguacate Hass $49.90 por kilo
  • Uva blanca sin semilla $98.90 kg por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Filete de salmón a $399 por kilo
  • Camarón fresco con cabeza a $368 por kilo
  • Huachinango del golfo a $252 por kilo
  • Pulpo a $309 por kilo
  • Filete oriental a $149 por kilo
  • Cóctel de camarón a $336 por kilo

