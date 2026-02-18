La cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos abrió operaciones este miércoles 18 de febrero en 17.13 pesos por unidad. Los datos reportados por Bloomberg marcan una ganancia para la divisa nacional de menos del 0.01 por ciento respecto al cierre del pasado martes 17 de febrero de 2026.

Esta es la cotización del tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banorte 15.95 17.45 BBVA 16.15 17.49 Banamex 16.63 17.55 Scotiabank 15.10 18.70

Esta victoria marginal muestra pocos cambios en el mercado cambiario, consolidando al peso mexicano el cual ha sostenido cifras cercanas a sus mejores niveles en año y medio. La cotización del tipo de cambio del día de hoy se inscribe a unas horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria que sostendrá la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La apertura de hoy se inscribe luego de que durante la madrugada el tipo de cambio llegó a cifras de 17.08 pesos por dólar lo cual es un nivel no visto desde junio de 2024.

El día de ayer, el peso mexicano cerró operaciones en 17.14 unidades por dólar luego de haberse apreciado hasta un 0.21 por ciento durante la jornada.

La cotización del día de hoy podría verse afectada por la publicación de las actas de la última reunión del banco central de Estados Unidos. La Fed puso en pausa su ciclo de suavización monetaria.

Con respecto al dólar FIX publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio para este miércoles 18 de febrero se estableció en 17.175300 por unidad.

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es afectado por los acontecimientos de la jornada.

