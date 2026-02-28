Según datos del Inegi, para 2024 el 73.6% de los hogares mexicanos contaban con internet. Si bien es una cifra alta y que incluso va en incremento, no es suficiente en el contexto actual, en el que estar conectadas y conectados es parte importante para el desarrollo personal y social. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su iniciativa "Telecomunicaciones e Internet para Todos" presentan MiFi, el módem inalámbrico que te garantiza conexión a internet donde sea que estés desde 150 pesos.

MiFi forma parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una iniciativa cuyo objetivo es garantizar el acceso a la información, la comunicación y a los sistemas de telecomunicaciones, sobre todo para la población mexicana ubicada en zonas de difícil acceso.

Aquí te compartimos todo lo que tienes que saber sobre el módem inalámbrico de CFE Internet, su precio, los paquetes disponibles y qué incluye el servicio de conexión portátil.

¿Qué incluye el MiFi de CFE?

El Internet Móvil de banda ancha de CFE, también conocido como MiFi, es un módem inalámbrico que te permite crear tu propia red Wi-Fi de alta velocidad (4.5G) por medio de una tarjeta SIM de CFE Internet. Recuerda que este servicio ofrece únicamente datos móviles y no incluye llamadas ni SMS.

El diseño del dispositivo te permite llevarlo a donde quieras y compartir la conexión de manera rápida y segura con múltiples equipos como tabletas, computadoras, laptops y teléfonos celulares. Puedes conseguirlo por mil 150 pesos, precio que incluye el costo del MiFi, la SIM de CFE, el envío de estos y un mes con 5 GB de CFE Internet Móvil.

¿Qué planes hay disponibles?

Otra ventaja que ofrece MiFi CFE Internet es que funciona con planes de prepago desde 150 pesos. Además, puedes elegir ofertas por plazos mensuales, semestrales y anuales que van desde los 5 hasta los 100 GB. Una vez que termine tu mes de CFE Internet Móvil, podrás renovar tu plan con alguno de los siguientes paquetes:

5 GB

Mensual: $150

Semestral: $680

Anual: $1,350

10 GB

Mensual: $270

Semestral: $1,080

Anual: $2,130

20 GB

Mensual: $380

Semestral: $1,830

Anual: $3,620

30 GB

Mensual: $495

Semestral: $2,420

Anual: $4,810

50 GB

Mensual: $610

Semestral: $3,020

Anual: $6,000

80 GB

Mensual: $960

Semestral: $4,810

Anual: $9,580

100 GB

Mensual: $1,180

Semestral: $6,000

Anual: $11,960

¿Cómo contratarlo?

Para tener acceso a este servicio, es indispensable que habites en una localidad autorizada para el servicio de CFE Internet. De ser este el caso, sigue las siguientes indicaciones para conseguir tu MiFi y sus beneficios:

Ingresa a https://cfeinternet.mx/

En la sección de "Paquetes", da clic en "MIFI" y agrega el paquete inicial al carrito.

Presiona el ícono del carrito en la parte superior de la pantalla.

Da clic en "Proceder al pago".

Ingresa tu código postal para verificar si tu localidad tiene cobertura CFE Internet.

Ingresa los datos correspondientes.

Recuerda que el tiempo de espera puede variar según la zona, así que no te olvides de rastrear tu pedido a través de la liga que será enviada a tu correo electrónico una vez que termines la transacción.

