Todavía falta tiempo para que los padres de familia descansen tras el fin del ciclo escolar, de las boletas de calificaciones de sus hijos, y más aún, todavía queda para la compra de las listas de útiles escolares para el siguiente periodo; sin embargo, con las recientes noticias sobre los cambios en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) —cargo que hasta la semana pasada ocupaba Marx Arriaga Navarro—, más de alguno recuerda anécdotas de la infancia. Algunos caen en la nostalgia y rememoran con entusiasmo las lecturas de la primaria, de la secundaria, y recurren al Internet para buscar las portadas o los libros que los acompañaron durante las clases.

Quien nació en los años 90 debe recordar, sin duda, el famoso libro ''del perrito'', el de Español Lecturas de Primer Grado. El ejemplar editado en 1997 es uno de los más comentados por los usuarios de Internet y cada tanto se vuelve viral en las redes sociales, tanto por las portadas que realizan para memes, como por aquellos que preguntan dónde lo pueden leer.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que, para cada ciclo escolar, produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros materiales que determine la Secretaría de Educación Pública (SEP). En su página de Internet se pueden consultar tanto los libros que se entregarán en cada año escolar, como el archivo histórico en el que se encuentran textos entregados a partir de 1960 y hasta 2014.

Si tienes un dispositivo con sistema operativo Android o iOs puedes descargar la aplicación CONALITEG digital, donde también podrás encontrar material para nivel preescolar, primaria, telesecundaria y educación indígena, y donde, por supuesto, puedes leer gratis el famoso libro ''del perrito'', así como el Atlas de México, o el Atlas de Geografía Universal, o los regionales, entre ellos el de Jalisco, de la generación 1993.

También puedes consultar directamente en la página https://historico.conaliteg.gob.mx/ y elegir la generación, el grado y el libro de texto específico.

