CFE: Este es el pago mínimo obligatorio que tendrán los usuarios en febrero 2026

Durante este 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicará un cargo obligatorio en el recibo de luz, a pesar de que el consumo de electricidad sea mínimo o nulo.

Asimismo, la medida aplicará en todas las tarifas del país, según el consumo mínimo de 25 kilowatts por hora. Esto con la finalidad de cubrir los gastos básicos del servicio de distribución eléctrica, independientemente del uso en cada hogar mexicano.

¿Cuánto será el mínimo obligatorio a pagar?

De acuerdo con la información compartida por la CFE, para la Tarifa 1, la más común en el país, el costo es de 1.110 pesos por kWh. Es decir, el pago mínimo obligatorio será de 27 a 30 pesos al mes , aproximadamente. Esto si se suman los 25 kWh más los impuestos.

Advierte que, incluso si el consumo real es de 10 kWh o menos, de todas formas de cobrará el 25 kWh como el mínimo indispensable.

Es bien sabido que la CFE cuenta con un sistema de tarifas escalonadas, en las que el precio por kWh va aumentando conforme el nivel de consumo.

Como ya se mencionó, la Tarifa 1 tiene un consumo básico con costo de 1.110 pesos por kWh. Por otro lado, el consumo intermedio es de 1.349 pesos y el consumo excedente de 3.944 pesos por kWh. Con esta estructura, se impulsa el ahorro de energía: entre más se consuma, más caro será cada kilowatt extra.

Tips para reducir el consumo eléctrico

La CFE brinda algunos consejos y recomendaciones para mantener el recibo del luz dentro del rango básico, sin excedentes. Además, estas medidas también ayudan a prolongar la vida útil de los equipos, dispositivos y electrodomésticos.

Aprovechar la luz natural al máximo

Sustituir focos incandescentes por focos LED

Mantener las lámparas, focos y pantallas limpias

Pintar las paredes interiores con colores claros

Apagar las luces en habitaciones desocupadas

Usar iluminación dirigida

Revisar seguido la instalación eléctrica

Apagar y desconectar los aparatos que no se utilicen

Utilizar reguladores de voltaje o contactos con interruptor

