CFE recomienda desconectar estos aparatos para evitar consumo fantasma

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activa una campaña de concientización sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en los hogares mexicanos, enfocada en un problema cotidiano que suele pasar desapercibido. De acuerdo con el organismo, prácticas simples como atender la recomendación de desconectar ciertos dispositivos para evitar el consumo fantasma, pueden reflejarse directamente en un menor monto del recibo de luz y en una reducción del impacto ambiental.

El llamado consumo fantasma se refiere a la energía que utilizan algunos aparatos eléctricos aun cuando están apagados o en modo de espera. Este consumo constante, aunque individualmente parece mínimo, se acumula a lo largo del mes y puede representar un porcentaje relevante del gasto total de electricidad en una vivienda. Además del impacto económico, la CFE subraya que este uso innecesario de energía contribuye al desperdicio de recursos y a una mayor huella ambiental.

Uno de los principales aparatos señalados por la CFE son los multicontactos. Estos dispositivos suelen permanecer conectados todo el tiempo y, al concentrar varios aparatos eléctricos en una sola toma, se convierten en una fuente importante de consumo fantasma. La recomendación es clara: antes de salir de casa o durante la noche, desconectarlos por completo o, en su defecto, utilizar multicontactos que cuenten con interruptor para cortar el suministro eléctrico de forma simultánea.



Los multicontactos son muy utilizados por su practicidad, ya que permiten conectar varios equipos en un solo enchufe. Muchos modelos incluyen protección contra picos de voltaje o variaciones inesperadas de corriente, e incluso puertos USB para la carga directa de dispositivos móviles. Sin embargo, si permanecen conectados de manera permanente, siguen consumiendo energía aunque los aparatos enchufados no estén en uso.

Además de los multicontactos, la CFE identifica otros dispositivos que deberían desconectarse cuando no se utilizan. Entre ellos destacan los sistemas de entretenimiento, como televisiones, consolas de videojuegos, minicomponentes y equipos de audio, los cuales permanecen gran parte del día en modo de espera. También figuran los cargadores de celulares, tabletas y computadoras, que continúan absorbiendo electricidad aun cuando no están conectados a ningún equipo.

La lista incluye electrodomésticos con relojes o indicadores luminosos, como hornos de microondas, cafeteras, licuadoras y dispensadores de agua, así como computadoras, laptops e impresoras que, incluso en modo de suspensión, mantienen un consumo constante. A esto se suman los decodificadores de televisión y reproductores de DVD o Blu-ray, que permanecen activos en segundo plano.

Según la CFE, apagar y desconectar estos aparatos es una medida sencilla que puede generar ahorro a mediano plazo. Adoptar estos hábitos no solo ayuda a reducir el consumo mensual de energía eléctrica, sino que también fomenta una cultura de uso responsable que beneficia tanto a la economía familiar como al cuidado del medio ambiente.

Aparatos que deben desconectarse recomendado por la CFE

Entre los aparatos más comunes que consumen energía, incluso apagados, están:

Multicontactos

Sistemas de entretenimiento como televisiones, consolas de videojuegos, minicomponentes y sistemas de audio, que permanecen en modo de espera la mayor parte del día.

Cargadores de celulares, tabletas y computadoras, que siguen absorbiendo electricidad aunque no estén cargando ningún dispositivo.

Electrodomésticos con luces o relojes digitales, como hornos de microondas, cafeteras, licuadoras y dispensadores de agua.

Computadoras y equipos de oficina, incluidas laptops, impresoras, copiadoras y escáneres, que en modo "suspensión" continúan utilizando energía.

Decodificadores de televisión y reproductores de DVD o Blu-ray, que permanecen activos en segundo plano.

