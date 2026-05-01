Pago Pensión Bienestar: El monto exacto que depositarán en tu tarjeta este mayo 2026

Para este tercer bimestre del año, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2026, el Gobierno de México ya ha confirmado los montos oficiales que se dispersarán a millones de beneficiarios de la Pensión Bienestar en todo el país.

Los pagos actualizados por programa que se mantendrán para este siguiente depósito son claros y ya están definidos para cada sector de la población.

Si eres parte del programa de Personas Adultas Mayores, el depósito que verás reflejado en tu cuenta será de 6 mil 400 pesos. Este monto incluye el ajuste inflacionario aplicado a principios de año por la administración federal, garantizando un mayor poder adquisitivo.

Por su parte, quienes están inscritos en la Pensión para Personas con Discapacidad recibirán un total de 3 mil 300 pesos bimestrales, un apoyo fundamental para solventar gastos de cuidado personal.

Finalmente, las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar (enfocado en el sector de 60 a 64 años) obtendrán un apoyo económico de 3 mil 100 pesos. Todos estos recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios y sin comisiones ocultas.

¿Cuándo inician los depósitos y por qué hay un retraso en mayo?

Una de las preguntas más frecuentes entre los beneficiarios es cuándo comenzará a caer el dinero. Históricamente, los pagos de los programas sociales inician el primer día hábil del mes correspondiente.

Sin embargo, en esta ocasión habrá un ligero ajuste en el calendario oficial. Debido a que el viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha considerada como feriado oficial e inhábil para las instituciones bancarias, los depósitos no podrán arrancar ese día.

Por lo tanto, se espera que la Secretaría del Bienestar inicie la dispersión de los recursos a partir del lunes 4 de mayo de 2026.

Como ya es costumbre en la logística del programa, el dinero se entregará de forma escalonada, siguiendo estrictamente el orden alfabético de la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios. Los primeros en cobrar serán aquellos cuyo apellido inicie con la letra "A".

¿Dónde y cómo cobrar tu apoyo económico de forma segura?

El único medio de pago autorizado para recibir estos programas sociales es la tarjeta del Banco del Bienestar.

No es necesario que acudas a las sucursales desde el primer día de pago, ya que tu dinero permanecerá seguro en tu cuenta bancaria y podrás disponer de él en cualquier momento que lo decidas.

Además, puedes utilizar tu plástico para pagar directamente en supermercados, farmacias y establecimientos que cuenten con terminal bancaria, evitando así las largas filas en los cajeros automáticos bajo el sol.

¿Qué hacer si aún no estás registrado en el programa?

Si acabas de cumplir los 65 años o los cumplirás en los próximos meses, debes saber que la Secretaría del Bienestar abre periodos de registro de forma constante en todo el territorio nacional.

Recientemente, se habilitó una jornada de incorporación del 27 de abril al 3 de mayo de 2026. Para inscribirte, solo necesitas acudir a los módulos oficiales con tu identificación vigente, acta de nacimiento, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio y un número de teléfono de contacto.

Recuerda que este apoyo es un derecho constitucional, por lo que nadie puede condicionar su entrega. Mantente informado a través de los canales oficiales para conocer el calendario exacto por letras en cuanto sea publicado de manera oficial.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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