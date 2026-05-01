¿Habrá algún pago doble de la Pensión Bienestar en 2026? Esto dice la autoridad

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más relevantes impulsados por el Gobierno de México. Su objetivo principal es garantizar una mejor calidad de vida para los sectores más vulnerables de la población.

Este apoyo económico está dirigido principalmente a personas adultas mayores, mujeres mayores de 60 años y personas con discapacidad. El propósito es contribuir a su bienestar y garantizar su acceso a la protección social en todo el país.

Recientemente, ha circulado en diversas redes sociales el fuerte rumor sobre un supuesto depósito extraordinario. Esto ha generado gran expectativa y dudas entre millones de beneficiarios sobre si recibirán un pago doble en lo que resta del año 2026.

Para aclarar esta situación y evitar desinformación, es importante recurrir a los datos oficiales. Por eso, en esta nota desglosamos los detalles de los próximos depósitos, explicamos el origen de este rumor y te decimos cómo administrar mejor tu dinero.

¿Qué dice la Secretaría del Bienestar sobre el pago doble?

De acuerdo con la información oficial, la Secretaría del Bienestar no tiene previsto un pago doble de la pensión durante el resto del año 2026.

El calendario de pagos seguirá su curso completamente normal, entregando los recursos de manera bimestral. Los depósitos se realizarán, como es costumbre, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El rumor de un pago doble surgió por una confusión técnica y de calendario. Algunos adultos mayores reciben simultáneamente otra pensión, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del ISSSTE, lo que hace que reciban dos ingresos para un mismo mes, aunque en tarjetas del banco diferentes.

Además, en redes sociales circularon versiones falsas sobre acumulaciones extraordinarias . Sin embargo, las autoridades aclararon que el esquema regular se mantiene sin alteraciones ni adelantos.

Esto significa que el programa federal no está otorgando un mes adicional ni un bono extra. El monto de la pensión se mantendrá en su cifra habitual, y el próximo depósito está programado tentativamente para iniciar en los primeros días de mayo.

¿De cuánto es el pago exacto y dónde puedes cobrarlo?

Para este 2026, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Las personas adultas mayores reciben actualmente 6 mil 400 pesos bimestrales, un apoyo que resulta fundamental para su economía diaria.

Por su parte, las personas con discapacidad obtienen un monto de 3 mil 300 pesos cada dos meses. Asimismo, el programa de Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos en el mismo periodo, ayudando a reducir la brecha de desigualdad.

El dinero de estos programas se entrega de manera bimestral mediante un depósito directo en la Tarjeta del Bienestar. Este plástico bancario es el medio oficial autorizado para recibir el apoyo gubernamental.

Los beneficiarios pueden retirar su efectivo acudiendo a cualquier sucursal del Banco del Bienestar. También es posible disponer del dinero en cajeros automáticos de otras instituciones bancarias, aunque estas podrían cobrar una comisión por el movimiento.

En conclusión, el depósito de la pensión continuará de forma regular y sin pagos dobles en 2026. Mantente siempre informado a través de los canales oficiales del gobierno y de medios confiables para tomar las mejores decisiones con tus finanzas personales.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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