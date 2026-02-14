Este 14 de febrero, con motivo de la celebración del Día de San Valentín, la cadena internacional de comida rápida Carl's Jr anunció una promoción para obtener hamburguesas gratis.

Esta forma parte de las dinámicas que la empresa suele realizar en fechas especiales, para regalar hamburguesas a los clientes que cumplan con determinadas condiciones.

¿Cómo obtener una hamburguesa gratis este 14 de febrero en Carl's Jr.?

Hace unos días, Carl's Jr. informó en sus canales oficiales el regreso de la promoción "Burger a 1 beso", con la cual los usuarios pueden llevarse una Famous Star con Queso totalmente GRATIS.

Para activar esta promoción es necesario adquirir cualquier combo del menú y darle 1 beso a un acompañante al momento de pedir tu combo, ¡Y LISTO! obtendrás tu hamburguesa gratis.

Otros términos para la promoción son:

Es válida únicamente este 14 de febrero.

No aplica besar a los trabajadores de Carl's Jr.

Solo se regala una hamburguesa Famous Star con queso por combo adquirido.

No aplica con combos infantiles (StarPals).

Válida solo en mostradores de sucursales participantes Carl's Jr.

No es válida con otras promociones u ofertas.

¿A qué hora inicia la promoción "Burger a 1 beso" hoy, 14 de febrero en Carl's Jr.?

La promoción "Burger a 1 beso" será válida únicamente este 14 de febrero a partir de la apertura de las sucursales de Carl's Jr. Puede variar entre las 9:00 y 10:00 horas, dependiendo del horario que manejen en cada establecimiento, y podrás aplicarla hasta el cierre de la sucursal.

Te recomendamos consultar el horario de operaciones del establecimiento que planeas visitar con esa persona especial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB