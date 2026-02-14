Todo es ideal para que este sábado 14 de febrero las parejas en México celebren su amor, pero la recomendación es que no se dejen llevar por el “materialismo afectivo” que comprometa su bolsillo y quite la paz a los enamorados. Aquí algunos consejos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para un Día de San Valentín sin deudas.

Con motivo del Día San Valentín, los enamorados suelen celebrar en grande consintiendo a sus parejas con un sinfín de detalles que van desde flores o chocolates, hasta costosas cenas románticas. Por ello, la Profeco recuerda que la compañía es el mejor regalo y que no es necesario derrochar dinero para demostrar cariño, pues las expresiones sinceras de afecto son más valiosas que cualquier gasto excesivo .

Profeco pide cuidar el bolsillo este Día de San Valentín

En muchas ocasiones, la ilusión de celebrar al amor o la amistad puede llevar a las personas a realizar gastos que no se tenían previstos, por lo que la Profeco hace algunas recomendaciones para que el festejo del 14 de febrero no afecte tu bolsillo.

En ocasiones, la Procuraduría especifica que durante la etapa de enamoramiento puede desarrollarse un "materialismo afectivo", es decir, la tendencia a relacionar la calidad o el costo de un regalo con la intensidad del afecto . Esto puede causar que las personas elijan artículos costosos bajo la creencia de que su valor monetario será proporcional a la cantidad de amor que experimente por esa persona.

¿Qué hacer antes de gastar?

Antes de caer en este caso al dar un regalo, la Profeco aconseja definir cuánto se puede gastar y comprar con anticipación para evitar los aumentos de precio en temporadas de alta demanda, así como comprar en tiendas establecidas hacer válida la garantía del objeto en casos de devolución o cambio .

Otra de las recomendaciones es no hacer compras de flores, chocolates, cenas o joyas en la modalidad de meses sin intereses, ya que se terminará pagando durante meses algo efímero. De igual manera, se pueden aprovechar las promociones dos por uno, los horarios de descuento o las tarjetas de cliente frecuente .

Para que ningún proveedor o prestador de servicio arruine la celebración, la Profeco pide denunciar abusos o irregularidades a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 y al correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA