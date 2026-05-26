Carlos Slim minimiza baja de Moody's; anuncia inversión de 5 MMDD en México

El empresario Carlos Slim dijo que no le preocupa la baja de calificación realizada la semana pasada por la calificadora Moody's, al considerar que se trata de una decisión irracional.

En su tradicional conferencia de prensa anual, el presidente vitalicio de Grupo Carso consideró que el país tiene las condiciones para crecer por arriba de 1.5%, en un momento en que hay una buena relación entre empresarios y el gobierno.

Slim destacó el desempeño de la Presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en el buen manejo de la inflación, al evitar un aumento desmedido en el precio de los combustibles por el encarecimiento del petróleo, a través del IEPS.

Slim dijo que este año tendrá un plan más agresivo de inversión y este año destinará en el país unos cinco mil millones de dólares.

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Pemex es de los principales retos para México: Slim

Para Carlos Slim, uno de los principales retos que enfrenta México es la caída en la producción petrolera y la situación financiera y operativa de Pemex . Durante su conferencia de prensa, señaló que el nivel actual de extracción está muy por debajo de los registros alcanzados en décadas pasadas.

El empresario recordó que en administraciones como las de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, la producción petrolera mostró un crecimiento sostenido. Incluso, dijo, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se alcanzaron niveles cercanos a 3.2 millones de barriles diarios.

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Slim detalló que con López Mateos se producían alrededor de 290 mil barriles diarios; con Díaz Ordaz, 370 mil; con Echeverría, 570 mil; y con López Portillo la cifra llegó a 1.8 millones de barriles por día. Posteriormente, durante las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, la producción se mantuvo entre 2.5 y 2.9 millones de barriles diarios.

En contraste, afirmó que actualmente México produce entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios , un nivel que consideró insuficiente frente al potencial del sector energético nacional.

Slim sostuvo que Pemex debe concentrarse en elevar su producción petrolera y reducir el peso de su estructura de costos, deuda y pasivos. Consideró que la baja extracción es uno de los factores que explican las dificultades financieras de la empresa productiva del Estado.

JM