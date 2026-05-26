Lista de tiendas que NO participan en el Hot Sale 2026

El Hot Sale es una de las mejores temporadas del año para obtener productos y servicios sin gastar de más ; sin embargo, es importante verificar que el negocio donde planeas comprar forme parte oficial de la campaña, ya que este año varias marcas populares quedaron fuera de la iniciativa.

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Días antes del arranque del evento, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) confirmó la lista oficial de compañías participantes, la cual incluye más de 700 negocios y servicios enfocados en distintas categorías como tecnología, moda, viajes, supermercados, belleza y entretenimiento.

No obstante, muchos usuarios se llevaron una sorpresa al ingresar a sus tiendas favoritas y descubrir que no contaban con promociones relacionadas con el Hot Sale. Para evitar confusiones durante tus compras, aquí te contamos cuáles son algunas de las marcas que no participan oficialmente en la edición 2026.

¿Qué tiendas NO forman parte del Hot Sale este año?

De momento, las empresas que no aparecen dentro de la página oficial del Hot Sale son:

Zara

Apple Store

Starbucks

Cinépolis

Cinemex

Mumuso

Cabe destacar que no existe una lista oficial de “marcas excluidas”; simplemente, los organizadores ofrecen un portal donde pueden consultarse las empresas registradas en la campaña. L as marcas anteriormente mencionadas no aparecen dentro del buscador oficial del evento.

A pesar de ello, la AMVO señaló que algunas tiendas podrían ofrecer promociones independientes durante estas fechas, aunque no formen parte oficial del Hot Sale.

En caso de no encontrar rebajas en alguna marca específica, se recomienda revisar tiendas similares que sí estén registradas. Por ejemplo, aunque Apple Store no participa oficialmente, distribuidores autorizados como iShop Mixup sí aparecen dentro de la plataforma del Hot Sale 2026.

¿Cómo consultar qué tiendas sí participan en el Hot Sale 2026?

Si tienes dudas sobre si tu tienda o marca favorita forma parte de esta campaña, puedes verificarlo fácilmente desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Solo debes ingresar al sitio oficial https://www.hotsale.com.mx/ y dirigirte al buscador ubicado en la parte superior de la página. Ahí podrás escribir el nombre de la tienda, marca o servicio que deseas consultar y el sistema mostrará si está registrado oficialmente en el evento.

También es recomendable revisar directamente las redes sociales y páginas oficiales de cada negocio, ya que muchas empresas anuncian ahí sus promociones exclusivas, métodos de pago participantes y fechas específicas de descuentos.

Consejos para comprar seguro durante el Hot Sale

Durante esta temporada de ofertas también aumentan los intentos de fraude y páginas falsas, por lo que se recomienda realizar compras únicamente en sitios oficiales y verificar que las direcciones web sean auténticas.

Además, especialistas sugieren comparar precios antes de comprar, revisar términos y condiciones, validar políticas de devolución y evitar compartir datos personales en plataformas sospechosas.

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El Hot Sale 2026 continuará durante varios días con promociones en cientos de categorías, por lo que consumidores todavía podrán aprovechar descuentos especiales tanto en tiendas oficiales participantes como en negocios que decidan sumarse de manera independiente.

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