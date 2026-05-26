Hot Sale 2026 en Liverpool: Estas son las promociones bancarias

La cadena departamental Liverpool se sumó al Hot Sale 2026 con una estrategia enfocada en promociones bancarias, cashback y facilidades de pago, tanto en compras digitales como en tiendas físicas. La campaña, vigente del 25 de mayo al 2 de junio, reúne acuerdos con instituciones financieras y plataformas de pago para incentivar el consumo durante uno de los eventos comerciales más importantes del comercio electrónico en México.

Entre las promociones destacan bonificaciones de entre 10% y 20%, además de meses sin intereses y recompensas por compras mínimas. Participan bancos como BBVA, Banamex, HSBC, Santander, Banorte y Scotiabank, además de firmas como PayPal, American Express, RappiCard y Falabella.

Bancos elevan la competencia con cashback y descuentos

Las ofertas más destacables incluyen hasta 20% de bonificación con HSBC en compras realizadas a seis meses sin intereses. BBVA ofrece 15% de devolución bajo el mismo esquema, mientras Banamex activó beneficios diferenciados: 10% de bonificación en pagos a 13 meses y hasta 15% en compras a 18 meses sin intereses usando tarjeta digital.

Banorte anunció devoluciones de hasta 12 mil pesos para clientes que paguen con tarjeta digital, en tanto que Santander apostó por cashback de 15% en operaciones financiadas a meses sin intereses. Otras instituciones, como BanBajío y Scotiabank, también se integraron con bonificaciones que alcanzan hasta 20%.

En el caso de American Express, algunas promociones están ligadas al gasto acumulado, incluyendo bonificaciones para usuarios de tarjetas premium. PayPal, por su parte, habilitó compras de hasta 24 meses sin intereses con bancos participantes.

El Hot Sale mantiene crecimiento récord en México

El peso comercial del Hot Sale continúa creciendo en el país . Datos de la Asociación Mexicana de Venta Online señalan que la edición 2025 superó los 42 mil millones de pesos en ventas, con más de 19 millones de órdenes procesadas.

Además, el comercio electrónico mexicano ya supera los 941 mil millones de pesos y concentra más de 77 millones de compradores digitales, una tendencia que mantiene al Hot Sale como una de las temporadas más relevantes para el retail y las instituciones financieras.

SV