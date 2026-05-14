Canasta Pacic: Lista de productos que la integran y precio meta

La Procuraduría Federal del Consumidor informó la actualización de la canasta del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un programa que busca contener el impacto del alza de precios en los hogares mexicanos mediante un conjunto de productos esenciales con costo controlado.

Este paquete está conformado por 24 productos básicos y mantiene un precio meta de 910 pesos, monto que, según las autoridades, debería cubrir el consumo semanal de una familia promedio de cuatro integrantes.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del Gobierno de México para estabilizar los precios de alimentos y productos de uso cotidiano, en un contexto donde la inflación ha afectado principalmente a los bienes de primera necesidad.

De acuerdo con la Profeco, además de mantener este tope, se trabaja con cadenas de autoservicio para facilitar la identificación de los productos mediante señalización especial dentro de las tiendas.

¿Qué incluye la canasta Pacic? Productos y presentación por unidad

La canasta Pacic integra alimentos básicos, proteínas, frutas, verduras y artículos de higiene personal. Cada producto está definido por una unidad específica para garantizar comparaciones claras de precios.

Entre los productos incluidos se encuentran:

Aceite vegetal de canola o maíz (1 litro) Arroz en grano (1 kg) Frijol en grano (Bolsa de 900 g) Atún en lata (140 g) Azúcar morena (1 kg) Bistec de res (1 kg) Carne molida de res (1 kg) Chuleta de cerdo (1 kg) Pechuga de pollo (1 kg) Sardina en lata (425 g) Huevo (paquete de 18 piezas)

En cuanto a frutas y verduras, se contemplan:

Jitomate saladet cebolla papa limón manzana zanahoria chile jalapeño (todos por kilogramo)

Asimismo, incluye productos de consumo diario como:

Tortilla de maíz (1 kg) Pan de caja (680 g) Pasta para sopa (200 g) Leche en envase (1 litro)

Y artículos de higiene básica:

Jabón de tocador (150 g) Papel higiénico (paquete de 4 rollos)

Este conjunto busca cubrir una dieta equilibrada con insumos accesibles y suficientes para una semana.

Bajan precios en productos clave de la canasta

Uno de los puntos más relevantes del informe es la disminución y estabilización en los precios de varios productos esenciales durante los primeros días de mayo de 2026. Por ejemplo, el plátano registró un precio promedio nacional de 21.95 pesos por kilogramo, una reducción significativa frente a los 28.72 pesos reportados en julio de 2025.

El limón también mostró una ligera baja, con un promedio de 36.44 pesos por kilo, mientras que el huevo disminuyó a 47.40 pesos por paquete de 18 piezas, desde más de 55 pesos el año pasado.

En proteínas, el pollo entero bajó a 38.99 pesos por kilogramo, y el frijol negro cayó a 24.15 pesos, reflejando una mejora importante en productos clave para la dieta mexicana. Otros productos como el arroz y la carne de cerdo también mostraron ajustes a la baja o estabilidad, lo que contribuye al objetivo de mantener el costo total de la canasta dentro del límite establecido.

Identificadores en tiendas y recomendaciones para ahorrar

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que ya se han colocado identificadores del Pacic en cadenas como supermercados afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales , lo que permite a los consumidores ubicar fácilmente los productos incluidos.

Además, destacó que en mercados públicos y centrales de abasto es posible encontrar precios aún más bajos en varios de estos artículos, lo que abre la posibilidad de reducir aún más el gasto semanal.

La dependencia también recomendó utilizar la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, la cual permite comparar costos entre distintos establecimientos antes de realizar compras. Puedes acceder a ella desde aquí: https://qqp.profeco.gob.mx/

Una estrategia para contener la inflación alimentaria

El Pacic se mantiene como uno de los principales mecanismos del gobierno para contener la inflación en alimentos, un rubro que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias.

Si bien el precio meta de 910 pesos no siempre se cumple en todas las regiones o tiendas, el monitoreo constante y los acuerdos con el sector comercial han permitido evitar incrementos más pronunciados.

En este contexto, la evolución de los precios en productos clave será determinante para evaluar la efectividad del programa en los próximos meses, especialmente ante factores como estacionalidad, costos logísticos y variaciones en la producción agrícola.

TG