Devolución de impuestos 2026: ¿Por qué millones de contribuyentes no han recibido su reembolso?

Pese a que ha existido un avance en la devolución de impuestos, casi la mitad de los contribuyentes que tenían saldo a favor todavía se encuentran pendientes de recibir su reembolso. El porcentaje afectado es del 42.4% de un total de 7.9 millones de personas con saldo a favor. De acuerdo con una plataforma fiscal, este retraso se debe a supuestas inconsistencias en su cuenta CLABE.

De acuerdo con datos de la plataforma que combina inteligencia artificial y asesoría fiscal personalizada a los contribuyentes, cotejados con despachos contables y fiscalistas , el 50% de estos 3.3 millones de casos pueden explicarse por el porcentaje sin precedente del estatus de devolución "Inconsistencia en cuenta CLABE".

Refirió que ese error comenzó a aparecer con mayor regularidad durante la temporada pasada de declaración anual.

De 2024 a 2026 este estatus se ha incrementado 39.4 veces

De hecho, subrayó que del total de los usuarios de la consulta en la plataforma especializada, al menos el 50% estuvo en este estatus y el 33% permanece, por lo que no han podido recibir el pago de su devolución. Recordó que recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la recepción de 10 millones 783 mil 158 declaraciones de personas físicas.

De acuerdo con el SAT, ya se habían hecho devoluciones por 31 mil 870 millones de pesos, en un plazo promedio de 3.9 días para procesarlas. La plataforma estableció que de acuerdo con esos datos, el número de devoluciones aumentó en 18.05%, mientras que el monto de las devoluciones en pesos se incrementó en 13.86%.

Reconoció que son datos sumamente positivos porque recibir devoluciones alienta a los contribuyentes a mejorar su educación fiscal, a presentar su declaración y, por consiguiente, a reducir la informalidad.

¿Por qué se dieron las inconsistencias en las cuentas CLABE?

No obstante mostró su preocupación por los casos de contribuyentes que recibieron su pago en la misma cuenta CLABE el año pasado y que este ahora les señala inconsistencia, sin haberla modificado y estando activa.

Del total de los casos que presentaron la misma cuenta CLABE durante dos años consecutivos y recibieron su pago sin problemas el año pasado, al 55.42% les apareció como inconsistente este año.

Dicho error sucede en igual medida para todos los bancos y neobancos, para cuentas antiguas y recientes, y que no se arregla conforme pasa el tiempo, ya que persiste en un alto porcentaje independientemente de que la declaración se haya realizado la primera, segunda, tercera o cuarta semana de abril, acusó.

Estimó que existen al menos 1.5 millones de usuarios que no han podido recibir una devolución promedio de siete mil pesos este año debido a este estatus de inconsistencia que parece deberse a un error en el sistema del SAT, por su inusual pico y prevalencia respecto de años previos.

TG