Calendario Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago mañana lunes 25 de mayo?

El Gobierno federal mantiene la distribución de recursos económicos para millones de beneficiarios en todo el territorio nacional. Durante esta última semana del mes, las autoridades continúan con los depósitos programados de la Pensión Bienestar, garantizando así la entrega del pago correspondiente al periodo mayo-junio de 2026. Esta dispersión busca fortalecer la economía de los sectores vulnerables mediante transferencias directas y sin la intervención de intermediarios que puedan retrasar el proceso.

La Secretaría del Bienestar implementa un calendario alfabético para organizar las transferencias bancarias de manera eficiente y ordenada. Esta estrategia operativa previene largas filas en las sucursales bancarias y permite a los usuarios acceder a su dinero con total seguridad.

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¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

La actual jornada de depósitos abarca diversas iniciativas sociales. Los beneficiarios del programa para Personas Adultas Mayores reciben seis mil 400 pesos, mientras que la iniciativa Pensión Mujeres Bienestar otorga tres mil 100 pesos. A la par, las Personas con Discapacidad obtienen tres mil 300 pesos y el programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos.

Los derechohabientes pueden retirar sus fondos de forma directa en cualquier sucursal del Banco del Bienestar sin pagar comisiones por manejo de cuenta o consulta de saldo. Los usuarios también tienen la opción de utilizar su tarjeta bancaria para comprar despensa, adquirir medicamentos o pagar servicios básicos en establecimientos comerciales afiliados con terminal punto de venta.

Las autoridades recuerdan a la población que el dinero permanece seguro en sus cuentas bancarias, por lo que los beneficiarios pueden disponer de su efectivo en el momento que lo decidan sin temor a perderlo.

¿Qué letra cobra el apoyo de la Pensión Bienestar este lunes 25 de mayo?

Mañana lunes 25 de mayo, el sistema financiero habilita los depósitos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra S. Las personas con apellidos como Sánchez, Silva, Soto o Salgado pueden revisar su saldo desde las primeras horas del día a través de la aplicación móvil oficial. Los trabajadores del banco recomiendan a estos usuarios verificar su cuenta desde su teléfono celular antes de acudir a las sucursales, asegurando así que el recurso ya se encuentre disponible para su retiro en ventanilla o en el cajero automático.

Recomendaciones para proteger tu dinero y evitar fraudes

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a ignorar mensajes no oficiales en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir estafas telefónicas. Los beneficiarios deben consultar su saldo solo mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar o llamando a la línea telefónica directa de la institución financiera.

Los delincuentes cibernéticos aprovechan estas fechas de pago para engañar a los usuarios, por lo que resulta imperativo proteger los datos personales, el número de tarjeta y el número de identificación personal en todo momento para evitar robos de identidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

