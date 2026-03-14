Durante la Semana Santa de 2026, los bancos en México suspenderán operaciones por dos días. Esta medida forma parte del calendario oficial de días inhábiles publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que miles de clientes deberán saber qué hacer si tienen que realizar trámites o pagos.

De acuerdo con el calendario difundido por la autoridad financiera y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los bancos permanecerán cerrados el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo.

Esto forma parte de las "Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones", publicadas el 10 de diciembre de 2025 en el DOF.

Lo anterior quiere decir que durante esas fechas, las sucursales bancarias no brindarán atención al público, aunque algunos servicios financieros seguirán disponibles mediante otros canales.

Las actividades en ventanilla y atención presencial volverán a realizarse de manera normal el lunes 6 de abril, una vez concluido el periodo de Semana Santa 2026.

¿Qué pasa si debo hacer un pago urgente, pero el banco está cerrado?

La Asociación de Bancos de México (ABM) recuerda que, aunque las sucursales no operen, los clientes cuentan con diversas alternativas para realizar operaciones.

En todo el país existen más de 59 mil cajeros automáticos y alrededor de 48 mil corresponsales bancarios, además de los servicios de banca digital, banca electrónica y banca telefónica, los cuales están en funciones las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de estos canales es posible realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y otras operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Además, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil bancario, este puede realizarse al siguiente día hábil sin penalización.

Calendario de días inhábiles para los bancos en 2026

Según el calendario oficial de la CNBV, las instituciones bancarias suspenderán operaciones en las siguientes fechas durante 2026:

1 de enero (Año Nuevo)

2 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

16 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

2 y 3 de abril (Semana Santa)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Día de la Independencia)

2 y 16 de noviembre (Día de Muertos y conmemoración del 20 de noviembre)

12 de diciembre (Día del Empleado Bancario)

25 de diciembre (Navidad)

ESPECIAL / Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Recuerda que si tienes que realizar trámites en sucursales de bancos durante esos dos días específicos de la Semana Santa, es mejor anticiparlos, o bien utilizar los canales digitales disponibles. El dinero nunca duerme, pero los trabajadores de las ventanillas sí reciben dos días libres.

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