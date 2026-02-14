Buró de Crédito: ¿Por qué no usar tu tarjeta de crédito también afecta tu historial?

Guardar una tarjeta de crédito sin utilizarla suele verse como una forma segura de evitar deudas. Sin embargo, esta práctica no es neutra para tu historial financiero y puede tener efectos negativos en tu evaluación ante el Buró de Crédito.

El Buró de Crédito registra cómo manejas tus financiamientos: pagos, saldos, límites y frecuencia de uso. Con esa información se calcula tu puntaje, que es el principal referente para bancos y financieras al decidir si te otorgan nuevos créditos y bajo qué condiciones.

Cuando una tarjeta permanece inactiva, tu historial deja de generar datos recientes. La falta de movimiento dificulta que los modelos de riesgo evalúen tu comportamiento actual , lo que puede traducirse en un puntaje estancado o con ligeras caídas, ya que se premia la actividad constante y bien administrada.

Además, las instituciones financieras suelen cancelar tarjetas que no se usan durante largos periodos. Esto reduce tu crédito total disponible y afecta el nivel de utilización, un indicador clave del perfil crediticio. Paradójicamente, tener menos línea disponible puede hacerte ver como un cliente más riesgoso, incluso sin deudas.

La cancelación también implica perder antigüedad crediticia. El tiempo que llevas usando productos financieros es un factor relevante en tu historial, por lo que cerrar una tarjeta antigua —aunque siempre haya estado en ceros— puede impactar más de lo esperado.

Para quienes están construyendo su historial, la inactividad es aún más perjudicial : con pocos registros, el Buró tiene información limitada, lo que puede derivar en rechazos o en tasas de interés más altas al solicitar crédito.

La solución es sencilla. No hace falta endeudarse ni gastar de más: usar la tarjeta de forma ocasional, por ejemplo para un pago pequeño y liquidarlo puntualmente, genera un registro positivo sin intereses.

En síntesis, no usar tus tarjetas de crédito no es tan inofensivo como parece . Evita deudas, sí, pero también puede cerrar oportunidades. El uso moderado y responsable es la estrategia más efectiva para mantener un historial saludable y estar listo cuando necesites financiamiento.

SV